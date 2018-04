Telefonní ústředny 2N

Jednou z nejúspěšnějších českých společností zabývajících se vývojem telekomunikačních zařízení je bezpochyby 2N. Od samého počátku devadesátých let přináší úspěšnou produktovou řadu ústředen, které v poslední době utvořily na našem trhu nezanedbatelnou konkurenci i významným zahraničním výrobcům. Příznivý poměr výkon/cena, evropská kvalita zpracování a mnoho užitečných funkcí spolu dokázali přesvědčit nezanedbatelné procento zákazníků, čímž nejmladší Ateusy rozvířili poklidné vody zdejší telefonie.

Snaha proniknout za brány domácího trhu prolomila stávající dogma, které hlásá existenci markantních rozdílů ve funkční základně jednotlivých kapacitních tříd pobočkových ústředen. Nová firemní strategie, podle níž se bude ubírat všechen další vývoj, spěje k unifikaci samotných vlastností obdobně, jako u Siemensích Hicomů. Za zmínku rovněž stojí integrace prostředků pro markantní snížení telefonního účtu do všech modelů, což má probudit zájem všech "nedobrovolných sponzorů" monopolního poskytovatele. K usnadnění rozhodnutí o zvolení komunikačního systému od 2N přispěje i garance výrobce,že výše měsíčních splátek leasingu je nižší než uspořené finance. Nestane-li se tak, firma doplatí vzniklý rozdíl.

Ateus Omega

Malé, vzhledově vyvedené šasi upoutává své okolí displejem zobrazujícím aktuální čas a skupinou různorodě umístěných LEDek převážně indikujících stav státních linek. V jejich okolí se nachází i tlačítko sloužící k přímému vytisknutí všech údajů souvisejících s provozem ústředny, tzn. statistiky hovorného, centrálního telefonního seznamu či obsazení sběrnic. Z kapacitního hlediska ji přiřazujeme do kategorie malých, neboť disponuje ve své největší konfiguraci 56 přípojkami. Pokryje proto potřeby menších firem, soukromých sanatorií či "rodinných" hotelů.

Pod heslem "drtí vás telefonní účet" lákala návštěvníky expozice věnovaná Omeze na všech významných výstavách k seznámení s vestavěným "šetřícím automatem", což je k dokonalosti dotažená funkce známá jako ARS (automatic route selection). Zjednodušeně ji lze chápat jako algoritmus směrující odchozí hovory na různé státní linky podle nejvýhodnější ceny. Každé skupině vytáčených čísel (např. 0602, 05, 0598) je příslušným servisním technikem přiřazena určitá cesta, přičemž všechny pobočky mají své individuální pravomoci. Kromě standardních seznamů zakázaných resp. povolených čísel ještě existuje možnost nařízení využívání ryze nejvýhodnějších spojení, což v případě obsazení přidělené linky představuje čekání, které by bylo krajně nepříjemné např. pro ředitele dané firmy. Proto bylo vymyšleno nastavení využití výhodnější cesty sice upřednostňující, avšak v případě její momentální nedostupnosti uskutečňující spojení jiným, i dražším způsobem. Po pádu gigantického monopolu Českého telecomu pochopitelně navíc přijde v úvahu možnost výběru cesty nejen přes mobilní síť či internet, ale také přes linky vzniklé konkurence, ke které lze už dnes přidat postupně se rozmáhající spojení přes VoIP.

Naprostá většina telefonních ústředen striktně dodržuje zmíněné předvolené zákazové seznamy odchozích volání a vytváří tak trochu stresové situace zaměstnancům nevlastnícím potřebná oprávnění, když nutně potřebují zavolat např. do Ostravy. U představovaného systému si jednoduše zavolají na svůj vlastní účet. Další poměrně zajímavou funkcí "šetřícího automatu" je nahrazení volaného čísla číslem naprosto odlišným. Samotná technická realizace není ani tak složitá, neboť tón, který slyšíte při vytáčení čísla se uměle generuje přímo v ústředně a až do úplného zadání k uskutečňování spojení vůbec nedojde. V této fázi přichází chvíle onoho nahrazení. Uveďme si příklad využití: Zaměstnanec A často volá vaši pobočku v Brně a namísto aby použil výhodnější spojení přes 0602 123456 stále vytáčí 05 123123. S předvolením parametrů popisované služby dojde k tomu, že dotyčný vytočivší číslo na pevnou linku nevědomky volá 0602 123456.

Ve spolupráci s firmou Software602 byl splněn i požadavek na vytvoření plnohodnotného komunikačního systému navzájem propojujícího ústřednu a místní LAN. 602Pro messaging server zřídí každému účastníkovi individuální poštovní schránku, která sdruží všechny elektronické i hlasové zprávy do jediného, z počítače snadno přístupného místa. Výhody jsou zřejmé, neboť z prostředí libovolného poštovního programu (např. MS Outlook, Mail602) lze jednoduše vybírat a upravovat došlé vzkazy, o nichž můžete dostávat avíza prostřednictvím sms či displeje telefonu. Ve spojení se systémem VoiceWave602 se pak k tomuto záznamníku dostanete i klasickým způsobem, tzn. přes telefon. Spojovatelka bude mít na monitoru přehled momentálního stavu jednotlivých poboček včetně délky probíhajících hovorů, přičemž ke snadné orientaci přispívá i možnost nahrazení strohého popisku linky vhodným obrázkem. Správci zase uvítají automatické odesílání smsek resp. mailů s krizovým hlášením obsahujícím stručný popis vzniklé chyby. Zmíněný software vás přijde na 35.000 Kč.

Shrneme-li všechny vlastnosti představovaného systému a přidáme-li k nim dostupnou cenu zpříjemněnou zmíněným speciálním leasingem, tak nelze udělat nic jiného, než ho doporučit do míst, kde si i v budoucnu vystačí s menším počtem poboček. Domnívám se, že lepší poměr výkon/cena v rámci kategorie nenajdete.

Ateus Delta

Největší telefonní ústředna v nabídce 2N je vyráběna od roku 1993. Přes své neustálé zdokonalování však musela v poslední době projít výraznou inovací, kdy podle nové firemní strategie měla kapacitně navazovat na podstatně mladší Omegu. Ve funkční základně se ji tak objevil i výše popisovaný "šetřící automat". Nemá smysl zde rozebírat všechny vlastnosti, a proto rovnou přejděme k těm, kterými se od své menší sestry odlišuje.

Vyšší třída znamená i požadavek na maximální možnou spolupráci s telefonní sítí, a proto kromě přenašečů pro běžné či ISDN linky přibyla připojitelnost k nejmodernějším digitálním linkám PCM (2 Mbps). Stranou nezůstala ani v poslední době stále častěji žádaná podpora multifunkčních privátních sítí využívajících standardu VoIP (voice over IP) resp. VoFR (voice over frame relay) a zmínku si zaslouží i možnost připojení až 16-ti linek typu E+M, díky nimž lze ústřednu použít i v rámci stávajících hlasových sítí. Ostatní funkce včetně serveru sdružujícího všechny zprávy do jediné schránky zůstávají stejné.

Inovovaná Delta se nepochybně stala konkurenceschopnou i na evropské úrovni. Široká škála funkcí obsahujících inteligentní směrování hovorů ARS, podpora linek PCM a příznivá cena by Vás měli přesvědčit o jejím zařazení do seznamu vhodných kandidátů na post nového komunikačního systému.

Ateus Auerswald 4308

Technická a vývojová spolupráce společnosti 2N s německým výrobcem Auerswald přinesla na náš trh ryze euroISDN telefonní ústřednu vhodnou do větších domácností či malých firem, která si svými vlastnostmi minimálně zaslouží pozastavení nad zajímavým technickým řešením nejnižší kapacitní třídy.

Až dvě euroISDN státní linky dává k dispozici 8-mi analogovým a 1 digitálnímu zařízení. Výrobce sice nepodporuje přímé připojení GSM brány, ovšem to lze obejít pořízením euroISDN provedení a jeho připojením namísto druhého vstupu, pokud si vystačíme jen s jednou základní přípojkou euroISDN2. Užitečnou věcí se mi jevil volitelný systémový displej SD-420, který i u analogových telefonů zajišťuje identifikaci volajícího, zobrazuje aktuální stav ústředny, provolanou částku (AoC), volené číslo, služby vnitřních linek a nastavený režim. Jeho prostřednictvím je rovněž možné 4308-ičku programovat.

Bez nadsázky lze konstatovat, že systému patří v kategorii nejmenších euroISDN ústředen nejvyšší příčky hodnocení a pověst, která v oblasti zařízení pro digitální síť firmu Auerswald provází je oprávněná. Potrpíte-li si na certifikáty, tak o vaši volbě ještě pomůže rozhodnout systém jakosti podle ISO 9001.