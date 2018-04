Telefonní seznam sítě Paegas je zde

Když jsme před Invexem referovali o chystaném telefonním seznamu sítě Paegas, typovali jsme jej ještě na dobu Invexovou. Nakonec se ukázalo, že seznam byl směřován spíše na konec letošního roku - tomu odpovídal i posun uzávěrek příjmů reklamních materiálů.

Ať již tomu bylo jakkoliv, jedno je jisté - telefonní seznam sítě GSM Paegas je na světě a RadioMobil si může na kontro připsat další prvenství. Jeho uživatelé jsou již hezky sepsání v telefonním seznamu, který dostanou zákazníci sítě Paegas a který můžou i ostatní nafasovat (patrně již ne zdarma) v obchodech Paegas. Ono vydání mobilního seznamu není ani na západě obvyklá věc - velká část evropských mobilních sítí se bez telefonního seznamu mobilních účastníků obešla do dneška. Je ale jisté, že RadioMobil svého prvenství před EuroTelem patřičně marketingově využije.

Dost politizování, pojďme se podívat na nový telefonní seznam sítě Paegas pro rok 1999. Žluťoučké desky z oka vypadávají katalogu Edit - firma Edit také celý telefonní seznam zajišťovala a vydávala. Seznam je pěkně tlustý - představuje více jak 800 stran, nabitých reklamou a 300 000 telefonními čísly v síti Paegas.

Telefonní seznam je rozdělen do čtyř hlavních částí - pokud pominu desky a prominentní plnobarevnou reklamu na křídě, pak se jedná o praktické informace týkající se sítě Paegas, jako jsou mapky, řídící kódy sítě, popis co je kde na faktuře atd a tři telefonní seznamy. Prvním seznamem jsou oborově řazené žluté stránky, kde je i celobarevná inzerce firem. druhou část zaobírá abecedně řazený seznam firem - Bílé stránky a poslední část jsou Bílé stránky soukromých účastníků v síti Paegas. Samotné provedení telefonního seznamu koresponduje s celosvětovou zvyklostí a venkoncem i s telefonními seznamy Mediatelu - to je věc, na které příliš nevymyslíte.

V seznamu jsou zahrnuti ti, kdo s publikací v seznamu souhlasili při aktivaci telefonu. Další možností korekcí údajů byly kartičky, které Edit rozesílal v září - díky nim bylo možno upravit údaje a povolit i zakázaná čísla.

Abych jen nechválil - to by bylo v mém článku neobvyklé - mám dvě poměrně výrazné výhrady. Především bych považoval za praktické, kdyby Bílé stránky abecedně řazených firem byly ještě před žlutými stránkami - dvoje Bílé stránky za sebou (firem a osob) jsou nepřehledné, velká část firem je totiž fyzickými osobami a tedy jsou uváděný jménem. Při hledání v seznamu pak není na první pohled patrné, v které části se nacházíte. V úvahu by téže přišlo odlišení po boku seznamu - prostě to chtělo myslet na radikální vizuální odlišení abecedního seznamu firem a jednotlivců - Mediatel každé vydává zvláště.

Druhou výhradou je právě zvolené abecední řazení firem. Jak jsem řekl, část firem totiž tvoří fyzické osoby, které podnikají pod občanským jménem. Zde ale řazení neprobíhá podle příjmení, ale podle jména. A to není to nejhorší - pokud má takový člověk titul, pak se zařazuje pod písmeno podle titulu. Napříklada ing. Jana Doudu nenajdete pod D, jak by logika napovídala, ani pod J, jak to lze očekávat v horším případě, ale až pod I - jako inženýra. A to už není moc dobré - tituly nejsou opravdu moc dobré sortovací kritérium.

A poznámka na závěr: Edit byl pověřen přípravou Telefonního seznamu sítě GSM Paegas a teoreticky by on mohl připravit i CD nebo WWW verzi. Zatim se ale nic takového nechystá.

