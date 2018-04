Telefonní seznam s mobily bude

Mobilní telefon je pro mnoho lidí druhou přirozeností - a přesto dosud neexistuje skutečný telefonní seznam obsahující telefonní čísla na mobilní telefony. Přitom již před dvěmi lety jsme si u operátora zaškrtávali, zda chceme či nechceme v telefonním seznamu být, od té doby se po telefonním seznamu slehla zem.

Oficiální telefonní seznamy vydává v ČR společnost Mediatel - ta vydává jak klasické Zlaté stránky, tak ve spojení s nimi telefony bytových stanic. Stejným způsobem měly být k dispozici telefonní seznamy mobilních čísel. Problém je jediný: dva roky po startu sítě GSM a několik let po startu sítě NMT stále nejsou. Proč?

Jednoduchá otázka, složitější odpověď. Na vině jsou vleklá jednání mezi Mediatelem a mezi operátory a především něco, co by se dalo spisovně označit jako jistá nekonzistentnost v databázích providerů: nikdo v Mediatelu jistě neplesal nadšením při zjištění, že by se mohlo snadno stát, že místo příjmení se do seznamu dostane bydliště.

A druhý problém: seznam budě věru tučný - mobilních je nás už hodně přes půl milionu a další půlmilionek ještě do konce tisíciletí dozajista dotáhneme. Přesto se ledy hnuly a podle posledních zpráv se možná již v říjnu objeví první verze seznamu. Zatím se nám však nepodařilo zjistit, jak bude distribuována a jak mnoho bude kompletní - ideálem samozřejmě je kompletní seznam dostupný pro všechny majitele mobilních telefonů v něm uvedených zdarma. Tak, jak se původně předpokládalo.