Telefonní seznam na Nokia 7110

Telefonní seznam

Telefonní seznam je velkým nóvem telefonu Nokia 7110 - přes všechny jeho výhody si ale dovolím zdůraznit i jeho nevýhody a konstatuji tak dopředu, že pokrok je u Nokia 7110 rozporuplný. Někomu prostě toto řešení vyhovovat bude, někomu jinému nebude.

Telefon má 1000 interních paměťových pozic (tři alternativní čísla + jedno jméno na pozici, jiná sestava může počet pozic snížit) - jenže nemůžete najednou používat pozice v paměti telefonu a pozice na SIM kartě. V telefonu si musíte vybrat, která paměť se bude používat. Pokud chcete telefon smysluplně používat, musíte si telefonní čísla překopírovat do paměti telefonu. Až v paměti telefonu si totiž ke každému jménu můžete přiřadit až pět telefonních čísel (doma,mobil, práce atd) a dvě textové poznámky (neotravovat večer + email adresa třeba), do paměti telefonu se také ukládají vizitky zaslané přes infraport nebo jako SMS. Pokud máte aktivovanou paměť na SIM kartě, jsou přijaté vizitky pro vás nedostupné...

Rozdělení je tak drsné, že pokud vám volá člověk, jehož číslo máte uložené v právě neaktivní paměti, není zobrazeno jeho jméno. Bez přepnutí aktivní paměti se k tomuto číslu nemáte šanci dostat.

Problém také je, jak dostat čísla z interní paměti do formy nějaké zálohy nebo na SIM kartu. Pravda - telefon umožňuje kopírování, jak ale zazálohovat pět telefonních čísel ke jménu a dvě poznámky na SIM kartu se zlomkem potřebné paměti, toť nezodpověditelnou otázkou. Nokia k tomu hodlá dodávat nástroj Nokia PC Suite - ta by měla být zdarma ku stažení, pro nové zákazníky přímo na Cdčku. Jenže zatím není a bude snad na jaře. Jinak si můžete pořídit 7110 Explorer, což není program firmy Nokia, je již nyní, funkční a není tak docela zdarma.

Vyhledávání v telefonním seznamu je poměrně jednoduché - z klidového režimu lze do telefonního seznamu přejít ihned Navi-Rollerem. Pokud se po seznamu chcete pohybovat rychleji, můžete na klávesnici zadat první písmeno hledaného jména, pokud zadáte další písmeno, ještě více zúžíte výběr. Telefon pak vypisuje jen jména začínající zvolenými písmeny. Pokud máte v seznamu třicítku jmen, bude se vám to zdát nepraktické, až překročíte prvních dvěstě jmen, bude to funkce k nezaplacení.

1. Design, displej a baterie - 2. Ovládání telefonu, zvonění a profily - 3. Telefonní seznam a práce s ním - 4. SMS zprávy, jejich možnosti - 5. IrDA, datové přenosy a další funkce Nokia 7110 - 6. Podpora WAPu - Nokia 7110 hlavní strana