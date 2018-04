Telefonní přístroje a pagery pro satelitní telekomunikační síť Iridium

S blížícím se startem telekomunikační sítě Iridium byly oznámeny podrobnější informace o technickém vybavení pro Iridium síť. Balík služeb (GSM a Iridium Homed Package) spolu s přístroji bude možné zakoupit prostřednictvím servisních a některých roamingových partnerů. Na počátku budou k dispozici přístroje společností Kyocera a Motorola, které poskytnou stejný a vyšší standard služeb v porovnání s GSM telefony. K dispozici bude celá řada. Telefonní přístroje bude možné téže zapůjčit na jednorázovou služební cestu a tak si plně vyzkoušet výhody systému. Přístroje jsou podle modelu připraveny pro komunikaci v jedné nebo více normách současných celulárních sítích. Očekává se, že cena telefonních přístrojů bude cca 3000 USD a 500 USD pro pager. Cenová politika bude ve velké míře záviset na jednotlivých servisních a roamingových partnerech, kteří si mohou konkurovat nezávisle na geografických hranicích.

Telefon Motorola Dual-Mode

S váhou méně než 0,5 Kg nahrazuje telefon Iridium - Motorola bežný celulární a satelitní telefon. Přesun mezi jednotlivými lokálními standardy je velmi jednoduchý - výměnné celulární kazety pro telefony Iridium - Motorola budou dostupné ve standardech GSM 900 nebo CDMA/AMPS/NAMS 800. Telefon je též chráněn proti neoprávněnému použití třetí osobou. Podobně jako celulární telefony Motorola, telefony Iridum používají digitální zařízení pro maximální čistotu a kvalitu signálu.

Dále nabízí:

Podsvětlený display podložený holografickou fólií pro zvýšení kontrastu

Podsvětlené klávesy

Výběr několika jazyků podle SIM karty

10 přídavných ovládacích tlačítek

Volitelné tony zvonění

Telefonní seznam

Signalizaci stavu baterie

Duální hodiny (domácí a lokální čas)

Odpojitelnou satelitní anténu

Technické údaje:

Velikost: menší než 490 ccm

Váha: 380g nebo 432g s celulární kazetou

Provozní doba: Až 2 hodiny hovoru: (4 - 5,5 s přídavnou baterií)

Pohotovostní doba: Až 24 hodin: (48 s přídavnou baterií)

Výkon: 0.645W (průměr)

Rychlost přenosu dat: 2,400 bps (dostupné od r. 1999)

Display: 4x16 znaků

Stolní Docking Chassis zajišťuje:

Přenosnost zatímco nabízí větší výdrž v pohotovostním režimu a při hovoru v porovnání s přenosným telefonem s přídavnou baterií. Zahrnuje lehký pasivní telefon umožňuje diskrétní soukromou komunikaci Pomocná čtečka SIM karet umožňuje použití stojanu několika osobám Hlasitý odposlech pro telekonference Data/fax rozhraní pro přístup k 2,400 bps asynchroním datovým službám (očekáváno do 12 měsíců po komerčním startu) Pevné umístění na stůl či stěnu se zabezpečením proti zcizení Externí anténa Použití kabelu a střešní antény pro napevno umístěné konfigurace. A další.

Telefon Kyocera Multi-Mode nabízí:

Univerzálnost celulárního telefonu. Bezdrátové služby a celosvětové pokrytí prostřednictvím satelitní sítě Iridium. V oblastech s pokrytím GSM signálem můžete používat samotné GSM "sluchátko" a satelitní modul zanechat v kanceláři či autě. Ten potřebujete pouze v případě, že se dostanete z dosahu GSM signálu. Pak se telefon přepojí na první celosvětovou satelitní síť Iridium.

Dále nabízí:

Grafický LCD Displej

Výběr několika jazyků pro ovládání

Volitelné tony zvonění

Budík se světovým časem

Ovládání jednou klávesou

Signalizaci stavu baterie

Technické údaje:

GSM cellulární telefon - Celulární telefony Iridium-Kyocere budou též k dispozici ve standardech AMPS, CDMA a PDC.

Rozměry (š x v x h): GSM modul: 41 x 130 x 22 mm Satelitní modul: 57 x 146 x 63 mm

Váha: GSM modul - 100g a satelitní modul 400g

Provozní doba až 2 hodiny cca 100 min. hovoru (4 - 5,5 s přídavnou baterií)

Pohotovostní doba 70 - 160 hodin a satelitní modul až 24 hodin (48 s přídavnou baterií)

Výkon: GSM modul - 0.645W (průměr) a satelitní modul0.64 W (průměr)

Rychlost přenosu dat: 9,600bps 2,400 bps (dostupné od r. 1999)

Display LCD 64 x 112 pixelů

Další příslušenství

Motorola Kyocera Lithium Ion baterie Sadu Personal Hands-Free Vysokokapacitní Lithium Ion baterie Držák mobilního telefonu do auta AC/DC Adaptér Napájecí kabel do zapalovače Napájecí kabel do zapalovače Venkovní anténa Sadu adaptérů pro mezinárodní AC adapter zásuvky do elektřiny Stolní nabíječku Měkké pouzdro na telefonní přístroj RS232 Adaptér Solární nabíječku baterií Cestovní kabelu Anténní sady: · přenosnou · pro přichycení antény na okno · pro přichycení antény magnetem · pro permanentní přichycení antény na střechu vozidla · pro instalaci antény na budově Anténní kabely Držák mobilního telefonu do auta Solární nabíječku baterií

Pagery Kyocera a Motorola

Pagery nabízí cenově výhodnou, flexibilní a diskrétní celosvětovou komunikaci. Přístroje, které se vejdou do dlaně nabízí spojení i v okamžicích, kdy nemůže být účastník jinak zastižen. Přístroj, je možné přenášet v kapse nebo ve speciálním pouzdře na pásku, které je součástí výbavy. Pouzdro pageru je vyrobeno z odolného plastu. Alfanumerické zprávy mohou obsahovat až 200 znaků, numerické 20. Služba bude podporovat řadu světových jazyků. Přístroje budou dodávat společnosti Motorola a Kyocera.

Další vlastnosti:

Podsvícený Optimax EL™ Electra Light displej

Mezinárodní znakové sady

Telefonní seznam

Signalizaci stavu baterie

Duální hodiny (domácí a lokální čas)

Cestovní budík

Technické údaje

Velikost (š x v x h): 77 x 72.3 x 22.5 mm

Váha: 118g

Display: 80 znaků ve čtyřech řádcích

Kapacita baterií: 30 dní (1.5v AA alkalické baterie)

Paměť: 128 KB RAM

Iridium oficiálně s podmínkami provozu vyjede 23. září odpoledne - takže se těšme.