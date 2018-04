Telefonní novinky u EuroTelu na žhavé léto

Na léto nám EuroTel přichystal několik změn, jež stojí za povšimnutí.

Především končí k 31. květnu 1999 dotace Nokia 5110 za 995 Kč a od června bude tento telefon za 1995 Kč - pokud o něm sníte a chcete ušetřit, pak máte poslední týden na výhodný nákup u EuroTelu.

Další zajímavostí je, že EuroTel bude distribuovat speciální Go Star sady (Philips Savvy) označené promoční samolepkou ET JAM. V těchto sadách bude kromě obvyklých vnitřností také jedna vstupenka na ET JAM v hodnotě cca. 700 Kč. Koncert bude v Praze dne 19.6.1999 - takže pro někoho to může být zajímavá motivace, jak se dostat na koncert.

Výraznou novinkou bude Alcatel One Touch Club+. Tento telefon bude u EuroTelu od pondělí 24. května 1999 dotován za 95 Kč a bude tedy aspirovat na funkci oblíbeného dotovaného telefonu. Při váze 160 gramů, stand-by 120 hodin a nemožnosti psát do SMS malá písmenka (to se do reklamy nepíše, takže to nevadí...) si jej určitě oblíbí především mladší generace. Té jsou určeny také barvičky: stříbrná, černá a bronzová.

Další novinka se týká roamingu: každý zákazník, který v období od 24.5. do 31.7.1999 zakoupí mobilní telefon pro síť GSM, uzavře se společností EuroTel Praha Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb a zároveň si zaktivuje službu Mezinárodní roaming, dostane od EuroTelu kredit až do celkové výše 1.000,- Kč.

Kredit se uplatní na všechny odchozí mezinárodní hovory (nevztahuje se na odchozí SMS), které zákazník uskuteční v sítích roamingových operátorů v období od 1.6. do 31.8.1999. Příchozí hovory budou zákazníkovi účtovány podle platného ceníku.

Nu, to je pro zatím od EuroTelu všechno a na další si musíme počkat zase za týden.