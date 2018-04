Telefonní novinky našich operátorů

Těžko říci, jak jinak nazvat článek, který by měl povšechně shrnout to, co se točí nového okolo mobilních telefonů u našich dvou operátorů. Povětšinou jsou to střípky, které nevydaly na samostatný článek, tak je nyní s malým zpožděním publikujeme najednou.

Všimli jste si, jak EuroTel na všechno dělá masivní reklamu? Tak tentokrát jsem našel něco, na co masivní reklamu nedělal - velice tiše a nenápadně totiž zdvihl dobu úpisu k používání služeb jeho sítí u dotovaných telefonů z dosavadních 18ti mesíců na měsíců 24. V praxi tedy srovnává s RadioMobilem. Dne 14. září také končí dotace pro Siemens S8 za cenu 98 Kč - ale nebojte se, ještě před vánoci bude dotován další Siemens coby odpověď na akci "Mobil za korunu".

Kromě toho EuroTel začal vyprodávat Philips SparK za 1214 Kč S DPH - ale v obchodech jsem jej nějak neviděl. Nicméně u Philipse varujeme před poměrně vysokou poruchovostí a také doobjednávání příslušenství není vždy triviální.

RadioMobil se rozhodl ještě více rozšířit svůj záběr mobilních telefonů, který standardně nabízí. Mezi jím nabízené značky tak přibyl telefon Mitsubishi MT-30 za 8050 Kč s DPH - jde o nedotovanou cenu. Již v minulosti jsme testovali předchůdce tohoto telefonu, model MT-20 a je třeba konstatovat, že šlo o schopnostmi poměrně slušně nadupaný telefon, ovšem s neintuitivním ovládáním a průměrnými parametry. Stručné preview tohoto telefonu přineseme, na test bych to příliš neviděl - nejde o extra zavedenou značku a zájem patrně bude nevelký.

Další značkou, která rozšířila nabídku RadioMobilu, ze značka Bosch - konkrétně jeho Worldphone 718. Tento telefon je prodáván za nedotovaných 15850 Kč s DPH a jeho hlavní výhodou je dualita se sítí PCS-1900 provozované především v USA. Takže pokud vás nutnost provozu v síti PCS-1900 osloví, kupujte Bosche.

O nabídce Panasonicu G450 s osobní náhlavní soupravou a Ericssonu GA628 s hands-free jsme již psali - takže už víte, o co jde.

Jinak nic příliš nového - Nokia 8810 se prodává velmi dobře, ačkoliv její cena je někde u 30 000 Kč bez DPH, přesto je vyprodána. Pokud po tomto telefonu bažíte, doporučím vám posečkat měsíc-dva, cena dojista půjde o pár tisícovek dolů a hlavně Nokia vychytá bugy ve firmware - ty se určitě najdou, zatím jich nebyl prost žádný nový Nokia telefon - a konec konců ani žádný jiný. Horší je to s Nokia 5110 - ta se také prodává dobře, ale je jí nedostatek. Nokia totiž musí odbavit velkou zakázku do Číny, kde je o 5110 velký zájem a tak se na Evropu tolik nedostává.

Nu, toť snad vše, co byste měli tento měsíc vědět, než vyrazíte do obchodů nakupovat svůj zářijový mobil.