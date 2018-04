Telefonní hovory za míň?

Po ránu se vždy po cestě do práce mám čas začíst do ranních novin. Po letech dojíždění služebním vozem jsem rezignoval na dopravní zácpy a jezdím metrem. Je to příjemná změna, rychlost jízdy neovlivním a čas z konečné do centra mi umožňuje v klidu se věnovat listování nejnovějšími zprávami. Musím se přiznat, že noviny otevírám vždy s určitým očekáváním. Ne, že bych v nich chtěl objevit něco převratně nového. Vždyť většinu z ranních titulních zpráv jsem si již včera večer přečetl v internetovém zpravodajství. Snad právě proto se mi dnes ráno podařilo dostat se i k podrobnějšímu prostudování celostránkových inzertních sdělení, která bych jinak automaticky přeskočil.

Pátá strana s inzercí v dnešních Lidových novinách (čtvrtek 25. listopadu 1999) mne ale přeci jen trochu překvapila na první pohled. Ne, že bych nevěřil tarifům na rok 2000, které zde Český Telecom (do konce roku ještě SPT TELECOM) s velkou slávou zveřejňuje, ale vadí mi z pohledu profesionála v oblasti reklamy ona neetická manipulace s veřejným povědomím. V tomto případě bych však nevinil reklamní agenturu, ale přímo zadavatele inzerce. V přehledu nejdůležitějších cen je tabulce "přehledné" srovnání roku 1999 a 2000. Největším argumentem pro zvýšení měsíčního paušálu ze 135,-Kč na 175,-Kč je údajně kompenzace "zahrnutí poprvé 17 impulzů zdarma pro každou bytovou stanici ...". Pokud by tedy zadavatel reklamy měl zájem o seriózní srovnání, musel by však do výpočtu zahrnout také 15 impulsů, které byly již v roce 1999 za zlevněnou sazbu 1,05 Kč. Tímto způsobem pouze prostřednictvím inzerce vytváří dojem výhody, která ve skutečnosti zdaleka není taková, jak je prezentováno, nehledě na to, že uvedené tarify doposud nebyly Ministerstvem financí schváleny. Jinými slovy klamavá reklama. Pokud by již na trhu v České republice měl SPT TELECOM skutečného konkurenta, asi by si tento způsob inzerce dovolit nemohl.

Konečný výpočet tedy představuje 3 834 000 zákazníků (k 30.9.1999), kteří na zdražení paušálního měsíčního poplatku zaplatí jenom v roce 2000 celkem: 3 834 000 x (175-135) x 12 měsíců = 1 840 320 000, tj. necelé dvě miliardy korun.

Nezbývá mi než konstatovat, že použitý reklamní slogan by bylo vhodné na náklady zadavatele otisknout ve stejném rozsahu znovu doplněný na správné znění: