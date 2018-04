Telefonní budky zřejmě barvu nezmění, dotovaná služba zůstane Telefónice

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) to v pondělí uvedl na svých stránkách. Úřad chce letos i v dalších letech počet povinně fungujících telefonních automatů dál omezovat. Loni jich bylo necelých 6 000, přičemž dalších 11 000 automatů Telefónica provozuje na komerční bázi.

Firma by podle zákona měla provozovat alespoň jeden telefonní automat v každé obci do 1 999 obyvatel a obdobně jednu budku v obci od 2 000 do 4 999 obyvatel. V roce 2013 by ve větších obcích platila povinnost provozovat telefonní automat jen v případě, že by nebyla pokrytá signálem GSM alespoň dvou operátorů.

Celkový počet telefonních automatů se od roku 2000 snížil téměř na polovinu. Jejich využití se totiž stále snižuje v souvislosti s rozvojem mobilních sítí. Provozovat nedotovanou telefonní budku se tak Telefónice vyplatí jen na turisticky zajímavých místech, kde předpokládá o službu větší zájem.