Telefonní budky se stanou součástí mobilních sítí

Když má každý druhý člověk mobil, telefonní budky ustupují do pozadí. Nejinak je tomu v Británii, kde ovšem tamní Telecom chce snižující výnosy z budek vyrovnat právě jejich zapojením do mobilní sítě. Na své telefonní budky totiž hodlá British Telecom umísťovat mikrobuňky (microcells), které v městských oblastech pomohou pokrýt některá bílá místa, a to jak nyní při stavbě sítě GSM, tak i v blízké budoucnosti během budování sítí UMTS. Své budky však chce pronajmout i ostatním provozovatelům celulárních sítí a najít tak způsob, jak mohou telefonní budky v době mobilů vydělávat.

British Telecom (BT) se nedávno pokusil oživit používání telefonních budek reklamní kampaní, která mířila přímo proti jejich největšímu rivalovi, mobilnímu telefonu (Operátor GSM odrazuje lidi od používání mobilů). Cílem kampaně bylo lidem připomenout, že volání z budky je stále levnější než z mobilního telefonu. Za poslední dva roky totiž klesly výnosy z budek o celých 37 procent. Tento trend by měl změnit plán s pronajímáním budek mobilním operátorům, kteří na jejich stříšky snadno instalují mikrobuňky, jež pomohou pokrýt členitý městský terén, včetně vnitřků budov. „Příjmy z pronájmu budek mobilním operátorům nám pomohou v naší snaze vybudovat celostátní síť veřejných telefonních automatů,“ uvedl mluvčí BT.

První tisíc telefonních automatů by měl být pronajat již záhy, hned jak skončí testování na pěti pokusných budkách. Podle BT by se měl počet pronajímaných budek do konce roku 2002 zvýšit na pět tisíc. Obchod se má nejvíce rozhýbat v momentě, kdy začnou operátoři stavět sítě třetí generace.

Díky využití budek by měl klesnout počet velkých stožárů, které veřejnost nemá v oblibě. Mnoho obyvatel Británie, kteří mají poblíž svého domova základnovou stanici, se navíc bojí zdravotního rizika.

Takovéto propojení pevné a mobilní telefonní sítě je jedním z příkladů, jak se v budoucnu budou všechny komunikační prostředky spojovat v jednu velkou síť, přístupnou odkudkoliv. Přestože případ s mikrobuňkami na střechách telefonních budek není přímým propojením, krásně ukazuje, že ostrá rivalita mezi provozovateli pevných a mobilních sítí se v budoucnu může změnit v otevřenou spolupráci. A když ne, tak alespoň v otevřené vydělávání na potřebách toho druhého. Kdy se dočkáme mikrocel na telefonních budkách také u nás?