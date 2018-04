Telefonní budky se nevyplácejí, Telecom nabídne nové služby

Nová generace čipů v telefonních kartách podstatně rozšíří nabídku služeb, kterou bude od příštího roku nabízet Český Telecom ve svých veřejných telefonních automatech, česky telefonních budkách. "Nové karty by se měly stát multifunkčním platebním nástrojem, umožňujícím například i placení v internetových terminálech, nápojových či parkovacích automatech nebo při nákupu jízdenek," řekl ředitel prodeje a marketingového oddělení telefonních automatů ČTc Jan Ander.

Zároveň by karty - a nové automaty, které dodá společnost Ascom - měly umožnit posílat textové zprávy, jakousi obdobu SMS. Pro přístup na internet chce Telecom v rámci pilotního projektu ještě letos vybudovat 30 speciálních kiosků. Umístěny budou na frekventovaných, veřejně přístupných místech. Vybrané přístroje mají být vybaveny i přípojkou na tiskárnu a digitální kamerou umožňující okamžité zaslání právě pořízené nahrávky e-mailem.

Firma také plánuje zavedení nových automatů pro službu Indoor, které chce nabízet k pronájmu například provozovatelům hotelů, restaurací nebo benzínových pump. Přístroje budou umožňovat až stoprocentní zvýšení tarifu oproti běžné budce. Pronajímatel získá z dosažených výnosů podíl. Ziskový by měl být provoz okolo 600 provolaných impulsů měsíčně.

Mobily odlákaly přes polovinu zákazníků

Důvodem pro představení těchto nových služeb je klesající rentabilita provozu telefonních budek, která se nyní prakticky rovná nule. Český Telecom se proto musí pokusit telefonní budky provozovat způsobem pro zákazníka atraktivnějším. Vyplývá to z Anderových výroků na včerejší tiskové konferenci, přestože šéf prodeje a marketingu odmítl uvést konkrétní čísla. Podle informací ČTK se od roku 1997 - poté, co díky konkurenčnímu boji mobilních operátorů rychle vzrostla dostupnost mobilních telefonů - snížil počet provolaných impulsů o 40 procent, což z provozu automatů činí službu na hranici ztrátovosti.

Telecom provozuje více než 30 000 telefonních automatů, z toho zhruba 18 000 kartových. Znamená to, že na tisíc obyvatel připadají zhruba tři automaty. Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy je to podstatně více než například v sousedním Polsku a Německu, kde se tentýž údaj pohybuje zhruba okolo 1,8 na tisíc obyvatel.

Vandalismus se prodražuje

Jeden automat stojí desítky tisíc Kč; zhruba třetina těchto peněz padne na zajištění fyzické bezpečnosti automatu. "To je jeden z důvodů, proč nemůžeme do běžných automatů na ulici investovat tolik, aby to zákazníkovi přineslo stoprocentní komfort," řekl Ander. "Boj proti vandalismu pro nás znamená značné výdaje a instalace náročnějších technologií by byla finančně neúsnosná," řekl.

Počet provozovaných budek Telecomu ukládá licence od Českého telekomunikačního úřadu. Společnost od roku 1991 prodala 44 milionů telefonních karet. Jejich kompletní sbírka by měla cenu přibližně 1,5 milionu Kč. Archív dosud vydaných karet Českého Telecomu najdete na adrese <http://www.telecom.cz/iso/set.php3?STR=sluzby_home/katalog_tel_karet/index.html> . Do loňského roku se objevily karty s 557 motivy. Současnost telefonních karet v ČR shrnuje výstava ve dvoraně a vestibulech hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze, která potrvá ode dneška do 10. listopadu. Návštěvníci si tam mohou za 175 Kč zakoupit telefonní kartu se 60 namísto obvyklými 50 jednotkami.