Telefonní budky jsou pro zločince rájem, zajišťují dokonalou anonymitu

Vezměme si hypotetický příklad. Pan Josef je podnikatel. Hodně bohatý podnikatel. Rozhodně nemá problém si koupit nejnovější mobilní telefony. Ale přesto chodí některé důležité telefonní hovory uskutečňovat do telefonních automatů. Vzhledem k povaze jeho obchodu se totiž obává, že by mohl být odposloucháván.

V budce je totiž vždy relativně anonymní. Nikdo neví, do které zrovna půjde telefonovat, a než to zjistí, tak už je odtamtud samozřejmě dávno pryč. A příště jde jinam. "Cílený odposlech hovorů konaných pomocí veřejných telefonních budek je skutečně velmi složitý," shodují se odborníci.

Potvrzení nikdo nemá, stačí selský rozum

Ať to pan Josef dělá proto, že se bojí konkurence, nebo prostě nemá čisté svědomí, je celkem jedno. Ve druhém případě po něm sice asi poměrně intenzivně půjde policie, ale i ta bude v případě volání z telefonních budek relativně bezradná.

"Kriminalitu páchanou prostřednictvím veřejných telefonních automatů v naší databázi nijak nerozlišujeme," říká Pavel Hanták z tiskového oddělení Policie ČR. Problematický odposlech veřejných telefonních automatů tedy nepotvrdil.

Oslovení policisté přímo v ulicích pražského Žižkova však souhlasí s tím, že telefonní automaty jsou v této čtvrti - a to zejména ve večerních hodinách - využívány až podezřele často. "Něco na tom bude, při večerních obchůzkách vidíte v budkách mnoho občanů," reagoval na náš dotaz jeden z nich.

Podle něj stačí selský rozum, aby se člověk dovtípil důvodu, proč se telefonní budky v noci nezastaví. "Slabým sociálním postavením místních etnik to jistě nebude, dnes tu má mobil každý, ať má hluboko do kapsy, nebo ne," dodává. "Kde je berou, na to si asi odpovíte sám," říká jeho kolega.

Pravidla jsou stejná a přesto jiná

Pravidla odposlouchávání telefonních automatů jsou přitom naprosto shodná s pravidly odposlouchávání domácích telefonních stanic a mobilních telefonů – odposlech vždy musí schválit soud. To ale bude u budky problematické. V případě pana Josefa má ale policie výhodu - zná ho a může ho sledovat.

"Provádíme odposlechy pouze pro státní orgány na základě rozhodnutí soudu, který k požadavku takového státního orgánu, oprávněného podle zákona provádět odposlechy, vydá v konkrétní věci svůj příkaz," říká Martin Žabka ze společnosti Telefónica O2, která veřejné telefonní automaty v České republice provozuje.

Horší je to ale v případě zcela anonymních pachatelů trestné činnosti. A nemusí jít zrovna o plánování vraždy nebo finančního podvodu století, stačí třeba obyčejná „klukovina“, jakou je šíření poplašné zprávy – tedy když třeba někdo zavolá do školy, že je tam bomba. Dopadení takového pachatele je vždy velmi nesnadné.

"Není možné zjistit, zda byl například trestný čin šíření poplašné zprávy uskutečněn pomocí telefonního automatu, nebo například mobilního telefonu," uvedl Hanták při našem telefonickém rozhovoru.

Bezradnost je jen zdánlivá

Policie samozřejmě není v daných případech absolutně bezradná. Obzvláště u organizovaného zločinu se nespoléhá pouze na odposlech a sledování jen jedné osoby. I konverzace vedené z telefonního automatu odposlechne, protože odposlouchává i telefonní čísla, na něž pachatel typicky volá. Na základě těchto konverzací je pak schopna vystopovat pohyb pachatele a postupem času jej lokalizovat.

"Organizované skupiny zcela jistě nebudou spoléhat jen na telefonní budky, ty mají už jiné fígle, jak se vyhnout trestu. Takzvané ‚malé rybky‘ ale telefonních budek mohou využívat za účelem zachování anonymity celkem snadno. V tom logiku vidím," dodává jeden z oslovených policistů.

I tak jsou veřejné telefonní automaty z tohoto hlediska "bezpečnější" než anonymní SIM karty. Vystopovat mobilní telefon je totiž poměrně jednoduché, a pachatel by tak musel být velmi důsledný – zavolat a ihned telefon vypnout. Pak by jeho lokalizace byla stejně obtížná jako v případě telefonních budek.

Fígle existují a nejsou drahé

Nejbezpečnějším způsobem, jak se vyhnout odposlouchávání, je použití mobilního telefonu, který umí komunikaci šifrovat. To ovšem vyžaduje, aby protistrana disponovala stejně vybaveným přístrojem. Pak je i odposlech ze strany státních orgánů téměř nemožný.

S takovým zařízením například přišla loni nejmenovaná slovenská firma. K vybraným telefonům se bezdrátově připojí speciální modul, který se o šifrování hovoru postará. Toto zařízení přitom nestojí nijak horentní sumu a pohybuje se ve stejné cenové relaci, v jaké dnes seženete dobře vybavený mobilní telefon.

Organizované skupiny ale podle odborníků používají ještě mnohem sofistikovanější řešení a zmíněné "malé rybky" se jistojistě spolehnou právě na telefonní budky či anonymní SIM karty mobilních operátorů.