Telefonní budky chce jenom Telecom

Provoz telefonních budek patří mezi tekzvané univerzální služby a na jejich poskytování musí Český telekomunikační úřad vypisovat výběrová řízení.

Telecom v současnosti provozuje přibližně 26 000 automatů. Jejich provoz ale byl v posledních letech ztrátový. "Telefonní automaty patří mezi veřejně prospěšné služby a Telecom se dlouhodobě podílí na jejich provozu. Navíc díky novému telekomunikačnímu zákonu věříme v lepší podmínky pro jejich provozování," řekl ČTK mluvčí firmy Martin Žabka.

ČTÚ by měl o přidělení zakázky rozhodnout do 20. ledna. Hlavním kritériem je odhadovaná výše čistých nákladů na provoz služby v dalších šesti letech. Z té potom úřad vypočte, kolik bude na službu operátorovi přispívat. Operátor bude muset provozovat alespoň jednu budku v obci do 999 obyvatel, v obci do 5000 lidí jeden automat na každých 1200 obyvatel a v obci mezi 5000 a 49 999 obyvateli jednu budku na každé 2000 lidí.

Provoz z telefonních budek v minulých letech klesal až o třetinu ročně a Telecom uváděl roční ztrátu v řádech stovek milionů korun. Hlavním důvodem poklesu zájmu o automaty je rozmach mobilních telefonů. V současnosti připadá 108 mobilních čísel na 100 obyvatel.