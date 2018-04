Pozor na telefonické nabídky mobilních služeb. Volající si vymýšlejí

Redaktoři Mobil.iDNES.cz dostali v posledních dvou měsících hned několik telefonických nabídek od všech tří tuzemských operátorů. Nabídky to byly různé: na tarify i doplňkové služby. Ale všechny měly jedno společné: ani jednou nevolal přímo operátor.

Volající se sice vždy představil jménem jednoho ze tří tuzemských operátorů, ale na konkrétní dotaz přiznal, že volá jménem partnera, většinou pojmenovaného jako klientské centrum. Ani na konkrétní dotaz ovšem volající nikdy nebyl ochoten uvést konkrétní jméno firmy.

Je to sice neseriózní, ale to není to nejdůležitější. Problém nastal u nabídky. Ani jednou volající neřekl vše, co říct měl. Vždy vyzdvihoval, jak je nabídka výhodná. Uváděl běžnou cenu služby a porovnával ji s jejich cenou. Zdůrazňoval pak především slevu, kterou u jeho nabídky získáme. Ovšem ani jednou sám přímo neuvedl, že s tím souvisí závazek na dobu určitou.

To už je problém závažnější, na náš dotaz to však nakonec přiznal každý volající. Horší je to s vychvalováním konkrétních nabídek, prý výjimečných, neopakujících se a levnějších než přímo o operátora. Jenže stačilo si otevřít nabídku operátorů na internetu a hned bylo jasné, že to jsou jen sladké řečičky.

V případě volání byly nabídky identické jako u operátorů, volající jen motali ceny s úvazkem a bez úvazku. Srovnávali totiž jejich cenu s úvazkem s cenou bez úvazku u operátora. V případě dalších služeb jsme dokonce našli na webu operátora výhodnější nabídku, než jakou nabízel volající. A to už je hodně závažné, člověk na druhé straně totiž vyloženě lhal.

Pokud jsme na tento rozpor upozornili, tak se nám dostalo výmluv na změnu cen, novou nabídku a podobně. Perličkou pak byly informace, že například USB modem se výborně hodí přímo k připojení do tabletu a další speciality.

Chápeme, že volající chce prodat. A kdyby představil nabídku férově, tak je vše v pořádku. Ale takto se leckdo méně informovaný může nechat lehce napálit. A nejde o předražený mixér za jednorázovou platbu, ale o několikaleté úvazky, které lze jen obtížně vypovědět.

Proto si každou nabídku po telefonu ověřte na webu operátora, nebo na jeho infolince. Případně požádejte operátora, ať vám zavolá později, že se musíte poradit. Pokud bude mít férovou nabídku, ozve se znovu. Jde mu přece o vaše peníze.