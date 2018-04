Telefónice zmizely ze sítě stovky klientů, jejich čísla jako by neexistovala

Telefónica O2 problém přiznává a postiženým zákazníkům se omlouvá, uvedla televize Prima. Kdy bude vyřešen, ale nedokáže říct.

Na infolince zprvu operátoři o ničem nevěděli, později však už byli sdílnější. "Bohužel se nějaká telefonní čísla systémově odpojila. Je tam nějakých pět pracovních dnů na to, než se to všechno dá do pořádku," řekla Primě jedna ze zaměstnankyň infolinky Telefóniky O2.

Problém potvrdil i mluvčí operátora Martin Žabka: "V dané lokalitě probíhá modernizace naší GSM sítě, dochází tedy k výměně staré technologie za novou. S tím bohužel souvisí i zhoršení mobilního signálu a v některých případech může docházet k výpadkům hovorů," řekl.

I redakci Mobil.cz se ozvali čtenáři, kteří z ničeho nic nemohli volat ani posílat textové zprávy. "Ihned jsem kontaktoval zákaznickou podporu. Operátorka mi sdělila, že k odpojení došlo samovolně na straně O2, a slíbila, že do večera bude vše v pořádku," stojí v jednom z e-mailů od našich čtenářů. "Ani večer nebo ráno se ale situace nezměnila. Aktivace bude prý trvat až pět dní, což považuji za nehoráznost," dodává postižený zákazník.

Zákazníci ale nemusí mít problém jen s voláním. Pokud využívají i telefonní bankovnictví, tak s nefunkčním mobilem nemohou obsluhovat své nebo i firemní účty. Hláška o neexistujícím čísle navíc může špatně působit na obchodní partnery či úřady, dodává nespokojený klient v reportáži.

Firma se snaží problém co nejrychleji vyřešit. V daném případě postihl podle informací O2 zhruba tisícovku zákazníků. Do budoucna by se již neměl stávat, jelikož firma většinu své sítě už zmodernizovala. Náhradu za nefunkční službu prý bude společnost řešit individuálně.