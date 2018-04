Telefónica zvýšila zisk díky Telecomu

Výsledky byly podpořeny letošním převzetím Českého Telecomu. Oznámila to dnes firma. Čistý zisk překonal očekávání analytiků, kteří jej odhadovali na 3,15 miliardy eur.

Společnost rovněž uvedla, že nyní v celém letošním roce očekává nárůst tržeb o více než 15 procent. V dosavadní prognóze přitom počítala se zvýšením o 12 až 15 procent, připomíná agentura Reuters.

K nárůstu zisku přispěly rovněž silné měny latinskoamerických zemí, které se na celkových tržbách společnosti podílejí téměř polovinou. Brazilský real a argentinské i chilské peso v posledních měsících posílily vůči euru, což po přepočtu zvýšilo hodnotu tržeb v těchto zemích.

Provozní zisk bez zahrnutí odpisů stoupl v období od ledna do září o 20 procent na 10,94 miliardy eur a tržby se zvýšily o 24 procent na 27,4 miliardy eur. Analytici přitom počítali s provozním ziskem 10,79 miliardy eur při tržbách 27,29 miliardy. Telefónica v červnu koupila od státu 51,1 procenta akcií Českého Telecomu za 82,6 miliardy korun. Později vykoupila od drobných akcionářů dalších 18 procent akcií.

Český Telecom od ledna do září zvýšil čistý zisk o 6,5 procenta na 4,8 miliardy korun, tedy zhruba 160 milionů eur. Analytici přitom většinou předpovídali jeho osmiprocentní pokles. Konsolidované výnosy klesly o 2,9 procenta na 45,2 miliardy korun, což představuje přibližně 1,5 miliardy eur. Firma se potýká s poklesem uživatelů pevných linek i klesajícími výnosy z hovorného. Do roku 2007 by tento pokles měly vyrovnat příjmy z internetu, datových služeb a služeb s přidanou hodnotou.

Koncem minulého měsíce se firma dohodla na koupi britského mobilního operátora O2 za 17,7 miliardy liber (téměř 780 miliard korun) v hotovosti. Investoři však tuto dohodu přijali chladně kvůli pochybnostem ohledně strategického významu a ceny transakce.