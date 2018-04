Telefónica předvedla webový smartphone, zabijáka nejlevnějších androidů

Nová mobilní platforma, která vzniká v rámci spolupráce Telefóniky a vývojáře (nejen) internetového prohlížeče Firefox, společnosti Mozilla, má přinést schopnosti a výkon drahých smartphonů za cenu ještě nižší než v případě dnes nejlevnějších chytrých telefonů.

Klíč k úspěchu je poměrně jednoduchý. Celý hardware telefonu je optimalizován k tomu, aby zvládal práci s internetovým standardem HTML 5. Jako operační systém v telefonu pak vlastně prakticky funguje internetový prohlížeč Firefox, pod kterým běží již jen skryté základní linuxové jádro.

Výsledkem optimalizace na HTML 5 je fakt, že takový mobilní operační systém je schopen běžet na hardwarově velmi slabém zařízení a přitom pocity při používání budou srovnatelné s daleko dražšími telefony.

Telefónica pracuje na vývoji svého HTML 5 systému už od roku 2010 a s Mozillou spojila své síly nedávno, když autoři Firefoxu oznámili přípravu projektu Boot to Gecko, který má vlastně stejné cíle. Novou platformu partneři nazývají Open Web Devices a jednou z mnoha jejích výhod je fakt, že stojí na zcela běžně a veřejně dostupných technologiích. Základem je totiž HTML 5 a JavaScript. Systém by tedy neměl být případně zatížen ani žádnou hromadou soudních sporů kvůli patentům a licenčním poplatkům.

Uživatelé webového smartphonu se rozhodně nemusí bát. To, že celý telefon funguje na webových technologiích není na první pohled nijak poznat a dokonce i aplikace se dají stáhnout přímo do telefonu. Výhodou je, že řada internetových aplikací, které jsou již dnes běžně dostupné (spousty her i aplikace jako jsou Google Maps a podobně), na telefonu prostě funguje bez jakékoli úpravy.

Pravda, většinou je potřeba přístup k Internetu, ale pokud se platforma ujme, aplikace se mohou snadno přesunout i do telefonů. V HTML 5 standardu jsou vytvořeny naprosto všechny aplikace v telefonu, včetně vestavěné telefonní aplikace nebo kalendáře.

Telefónica také ukázala první referenční smartphone s novým systémem. Pohání ho poměrně slabý hardware od Qualcommu, stačí mu 600 MHz procesor a menší množství RAM. Telefon jako takový přitom dostal lepší displej než dnešní nejlevnější androidí telefony a klasickou výbavu v podobě GPS, pohybových a dalších čidel, fotoaparát a další obvyklou výbavu.

Velkou výhodou takového telefonu by měla být cena, mluví se o možné prodejní ceně 50 eur bez dotací (v přepočtu zhruba 1 250 korun), což se zdá téměř neuvěřitelné. I kdyby cena měla být zhruba 2 000 korun, schopnosti telefonu a tudíž poměr cena/výkon velmi výrazně předčí dnešní levné androidí kousky.

Telefon jsme si sami mohli krátce vyzkoušet při osobním setkání se šéfem vývoje a inovace produktů divize Telefónica Digital. Ten nám potvrdil, že levný smartphone na platformě OWD je schopen podávat výkony na úrovní špičkových smartphonů a přitom by měl být k dostání za desetinovou cenu.

Chvilka hraní si s novým webovým systémem nám potvrdila, že taková záležitost by se uživatelům mohla zamlouvat. Samotný přístroj nepůsobí laciným dojmem a i jeho displej je poměrně příjemný. Navíc, pokud bude chtít některý výrobce nabídnout uživatelům třeba podstatně lepší displej, ti si opravdu připlatí jen za něj. Ostatní hardwarové specifikace se kvůli lepšímu displeji téměř měnit nemusí.

Systém je při procházení menu, které vlastně tak trochu skrytě běží v prohlížeči, poměrně svižný. Výkon je navíc stabilní, nikde se nic netrhá. Delší dobu něž je běžné zabere pouze spouštění některých aplikací, většinou se to týká těch, které nejsou nainstalované přímo v telefonu a přístroj je tak musí nastartovat z webu. V takovém případě následuje po kliknutí na ikonu asi sekundová pauza a pak teprve nahrání aplikace. Není to ale nic, co by mělo zásadně vadit. Samotný běh aplikací a jejich opouštění je už velmi rychlou záležitostí. Musíme přiznat, že levné androidí telefony mají v novém systému opravdu velmi vážného konkurenta.

Stačí, aby novinku uchopili výrobci a Telefónica za správný konec. Carlos Domingo nám prozradil, že konkrétní plány zatím neexistují, ale že by operátor rád ještě letos uvedl na trh první zařízení, a to pravděpodobně někde na trhu v Latinské Americe.

My jsme se s kolegy novináři i zástupci operátora shodli, že takový produkt by jistě měl velký úspěch i mezi uživateli v České republice. Levné androidí smartphony u nás totiž tvoří drtivou většinu prodejů chytrých mobilů, ale uživatelé bývají často jejich výkony zklamáni. Webová platforma by byla pro tuto skupinu uživatelů jistě atraktivnější řešení.

Internetové standardy by mohly být pro budoucí smartphony velmi zajímavou cestou. Ostatně, už před časem to ukázal systém webOS, který byl také z velké části na HTML 5 postaven. A Samsung s Intelem pracují na spojení svých systému Bada a Tizen, výsledkem by opět měl být systém postavený okolo HTML 5 standardů.