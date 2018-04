Telefónica podepsala smlouvu o ovládnutí Telecomu

Telefónica by nyní měla do čtyř dnů fondu uhradit desetinu kupní ceny. Zbytek bude splatný po schválení transakce Evropskou komisí a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Uzavření transakce a převzetí akcií zástupci firmy odhadují do tří měsíců.

Po vypořádání akvizice Telefónica nabídne odkup akcií menšinovým vlastníkům. Cenu akcií stanoví jako vyšší hodnotu z 85 procent kupní ceny nebo průměrného kurzu akcií za poslední půlrok, případně podle odhadu nezávislého znalce. Povinnou

nabídku chce podle dnešního vyjádření zástupců společnosti dokončit ve čtvrtém čtvrtletí. Odkupní cenu ekonomové nejčastěji odhadují kolem 450 Kč na akcii.

Po začlenění do skupiny Telefónica nebude její vedení podle Alierty bránit Telecomu v dalším zahraničním růstu. Telecom by pod novým vlastníkem měl být především stabilní a rozvíjející se společnost. "Jsme rádi, že jsme získali Český Telecom, protože to je firma, která je velice dobře řízena," uvedl na tiskové konferenci.

Po získání akcií španělský operátor začlení aktivity Telecomu v oblasti pevných i mobilních sítí do vlastních činností. Telefónica podle zástupců podporuje plány, které připravil manažerský tým Telecomu. Začlenění Telecomu do celosvětové skupiny podle nich přinese zvýšení efektivnosti. "Telefónica zvláště podpoří Telecom v rozvoji a zajištění vysokého růstového potenciálu českého trhu širokopásmového přístupu k internetu, kam patří i ADSL, a mobilních služeb třetí generace," uvedla firma v tiskové zprávě. Telecom informace nekomentoval.

Podle premiéra Stanislava Grosse, který se podpisu účastnil, se vládě podařilo v maximální výši splnit kritéria dosažené ceny, transparentnosti prodeje, doby jeho trvání a zajištění budoucnosti firmy. "Investor, který přichází, je investor, který

bude toto odvětví v tuzemsku rozvíjet a je tu i proto, aby v této oblasti expandoval," uvedl. Za dobré považuje, že Telefónica je soukromá firma. "Byl to nejtransparentnější a nejefektivnější privatizační proces, který jsme zažili," dodal Alierte.

Podpis je podle ranního komentáře společnosti Atlantik FT důležitý, protože transakce již nebude závislá na politické situaci. Koaliční vláda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU je nyní v krizi a zástupci stran stále vyjednávají o sestavení nového kabinetu.

Stát se ve smlouvě zavázal, že po dobu, kdy ještě bude vlastníkem akcií, nebude ve firmě podnikat žádné významné kroky. Nebude například navrhovat, ani hlasovat pro výplatu dividend.

O prodeji Telecomu Telefónice vláda rozhodla minulou středu. Firma zvítězila ve výběrovém řízení před společnostmi Swisscom a Belgacom, které nabídly nižší cenu.

Fond dopravní infrastruktury má letos z privatizace do svého rozpočtu získat přes 26 miliard korun, fond bydlení zhruba tři miliardy. Dalších 15 až 20 miliard by mělo jít na úhradu ztráty České konsolidační agentury a likvidaci ekologických škod. Jedno

procento z ceny, tedy přes 800 milionů, vláda již dříve schválila na podporu vysokorychlostního internetu. Zbytek by měl sloužit k nastartování penzijní reformy. Podle opoziční ODS i ekonomů by měl jít na penzijní reformu co nejvyšší podíl z výnosu.

Státu se povedlo prodat majoritu v Telecomu za výrazně více, než při neúspěšném pokusu před dvěma lety, kdy konsorcium Deutsche Bank a TDC jednalo o ceně 55 miliard korun. Tehdy však ještě Telecom neovládal ze 100 procent mobilního operátora Eurotel. Vedle 82,6 miliardy stát od poslední privatizace z Telecomu získal přes deset miliard korun na dividendách, dodal ministr financí Bohuslav Sobotka.

Telecom provozuje 3,4 milionu pevných linek a prostřednictvím Eurotelu má i 4,6 milionu uživatelů mobilních telefonů. Telefónica se dosud zaměřovala především na španělsky mluvící trhy v Evropě a Jižní Americe, kde má kolem 123 milionů zákazníků. Po koupi Telecomu vzroste počet klientů na 130 milionů. V příštím roce skupina čeká díky akvizici zvýšení zisku o 0,3 procenta a volné hotovosti o 2,5 procenta.

Světová trojka se chce prostřednictvím akvizic, jako byl nákup Telecomu, stát v roce 2008 největším operátorem na světě.

Akcie Telecomu dnes zpevnily o půl procenta a po 14:00 se obchodovaly za 449 korun. Kupní cena byla 502 Kč na akcii.