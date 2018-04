Telefónica opustí kvůli expanzi největší mobilní alianci

Podle deníku The Guardian se evropské komisi nelíbí, že každý z operátorů je členem jiné mobilní aliance. Vzhledem k tomu, že jsou jen dvě, tak by tím mohla být narušena pravidla volné soutěže. Telefónica je dosud členem sdružení FreeMove, zatímco O2 patří do aliance Starmap.

Výsledky svého šetření by Evropská komise měla oznámit po desátém lednu. Zatím odmítá podat jakékoliv detaily, pouze oznámila, že vyšetřování bude trvat až do té doby, kdy firmy předloží opravné prostředky. Jedním z důvodů šetření je také zmiňovaná účast Telefóniky v jiné alianci.

Obchod mají obě firmy dokončit v nejbližších týdnech. Za O2 zaplatí Španělé 17,7 miliard liber a vstoupí tím na dva největší evropské trhy, Velké Británie a Německa. Podle šéfa O2 Petera Erskineho je dohoda pozitivní zprávou jak pro akcionáře, tak pro zákazníky.

"Působení obou firem se v žádné zemi nepřekrývá. Budou tedy moci nabídnout klientům lepší servis a lepší roaming po celém světě," dodal. - více zde...

Kdo patří kam?

V rámci FreeMove spolupracuje Telefónica s velkými operátory jako Orange, T-Mobile a nebo italským TIMem. FreeMove byla založena v březnu roku 2004 a dnes služeb aliančních operátorů využívá 230 milionů zákazníků po celé Evropě.

Budoucí člen rodiny Telefónica O2 je ale se svými 24,6 miliony zákazníků v konkurenčním spolku s názvem Starmap. Ten sdružuje menší evropské operátory. Navíc je mezi nimi i Eurotel. Ten ale pravděpodobně nebyl natolik významným hráčem, aby se Evropská komise jeho nákupem v balíku s Českým Telecomem nějak hlouběji zabývala.

Evropská mobilní spojenectví se vyplácí zákazníkům

Spolupráce operátorů v aliancích umožňuje zákazníkům využívat příjemnější servis. Mohou například volat ze zahraničí na svá zákaznická centra a s operátory hovořit stejnou řečí jako v domovské síti. Firemní zákazníci získají další výhody vyplývající ze zjednodušení dodavatelských dohod napříč aliancí a z mezinárodní sjednocení služeb. Větší sdružení mají i šanci získat exkluzivně levnější telefony.

Telefónica je podle tržní kapitalizace pátou největší telekomunikační firmou na světě. Má asi 145 milionů zákazníků a zaměstnává na 173 tisíc lidí. Zabývá se jednak provozováním pevných telefonních linek, má i mobilní odnož. Třetí její část se soustředí na internet. - více zde...

V Česku působí Španělé prostřednictvím Českého Telecomu, kde získali v dubnu majoritu. Za 51 procent zaplatili 82,6 miliardy korun. Později od menších akcionářů vykoupili dalších 18 procent. - více zde...