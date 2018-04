Telefónica O2 zrychluje internet přes ADSL, cena zůstává stejná

Za posledních pár let jsme už několikrát slyšeli o tom, že jsme dosáhli technologické hranice ADSL. Pokaždé se ale za pár měsíců objevila ještě vyšší rychlost.

Je to logické – technologie se vyvíjejí a to, co bylo ještě nedávno nepředstavitelné, je nyní docela dobře možné. Kabelové televize již pokořily hranici 12 Mb/s, ADSL nyní pokročilo na 8 Mb/s.

Zatím jen velkoobchodní nabídka

Uvedené rychlosti se objevily ve velkoobchodní nabídce, kterou dnes zveřejnila Telefónica O2. Pro stávající uživatele to ovšem přímo nic neznamená, teprve na základě této velkoobchodní nabídky vytvoří poskytovatelé své nabídky pro koncové zákazníky – to se týká jak zákazníků samotného O2 i alternativních operátorů, kteří nabídku ADSL přeprodávají.

V tuto chvíli tedy není zcela jasné, jestli dojde k proměně původních nabídek a všem stávajícím zákazníkům bude rychlost zvýšena, nebo se vyšší rychlosti budou týkat jen nových zákazníků a stávající budou muset něco připlatit. To totiž závisí na rozhodnutí konkrétního operátora.

"Pro své koncové zákazníky zveřejníme detaily o navýšení rychlostí v průběhu měsíce března," uvedl Vlastimil Sršeň, ředitel pro vztahy s médii společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Na druhou stranu, Telefónica O2 ve své tiskové zprávě uvádí, že ceny za jednotlivé typy připojení zůstanou zachovány a zrychlení se bude týkat i stávajících zákazníků.

Z vyznění zprávy se zdá, že bychom se opět měli dočkat navýšení rychlosti bez připlácení – a pokud se tímto směrem vydá Telefónica O2, ostatní určitě nebudou postupovat výrazně odlišně.

Současná rychlost připojení Nabídka od 1. 4. 2007 512/128 kb/s 2 048/128 kb/s 2048/256 kb/s 4 096/256 kb/s 3072/256 kb/s 6 144/384 kb/s 4096/512 kb/s 8 192/512 kb/s

Upload se nezrychluje

Pro řadu uživatelů bude možná trochu zklamáním, že se téměř nezvýší rychlost uploadu, tedy rychlost jakou jsme schopni odesílat data od nás z internetu. Jestliže třeba rychlosti downloadu se u nejvyšší varianty zdvojnásobila, rychlost uploadu zůstala stejná – tedy 512 Kb/s.

Je samozřejmě pravda, že ve většině případů je důležitější právě download, z internetu totiž hlavně stahujeme. Ovšem třeba odesílání fotek do digilabu je typickým příkladem, kdy na omezení rychlosti uploadu narazíme.