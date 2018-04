Telefónica O2 začala na Slovensku s přípravou výstavby vlastní sítě

Třetí mobilní operátor na slovenském trhu, Telefónica O2 Slovakia, začal s přípravou výstavby vlastní sítě. Informovala o tom slovenská informační agentura SITA.

"Zodpovědnost za tuto úlohu přebral Martin Škrop, který byl jmenovaný za výkonného ředitele pro sítě," řekla agentuře tisková mluvčí společnosti, Hana Hejsková.

Podle slov generálního ředitele slovenské Telefóniky Juraje Šedivého splní společnost své plány, tj. představí komerční nabídku a spustí vlastní mobilní síť do půl roku od vstupu na slovenský trh.

"V úvodni fázi budeme využívat národní roaming. Telefónica má však na slovenském trhu dlouhodobé strategické záměry, proto je přirozené, že dále půjdeme cestou budovaní vlastní sítě," uvedl Šedivý.

Třetí operátor na slovenském trhu plánuje nabídnout své služby již v prvním čtvrtletí následujícího roku. V současnosti jedná Telefónica s oběma existujícími operátory o národním roamingu. Jeho testování by dle předpokladů mělo začít koncem tohoto roku.

Společnost se chce první rok svého působení soustředit výlučně na mobilní trh. Šedivý však nevylučuje, že by se Telefónica O2 mohla později zajímat i o segment pevných linek.

Firma se chce zaměřit na všechny segmenty trhu, podle Šedivého však bude startovat v segmentu předplacených karet.

Povolení na provozování mobilní sítě, které Telefónice vydal Telekomunikační úřad SR, nabylo právní moci 7. září 2006. Společnost za něj zapaltila 150 milionů slovenských korun a zavázala se tak ke spuštění vlastní sítě GSM do šesti měsíců.

Mobilní síť UMTS musí firma zprovoznit do 12 měsíců od nabytí právní moci. Telekomunikační úřad přidělil Telefónice O2 povolení na činnost na 20 roků.

Společnost Telefónica vyhrála tendr na třetího mobilního operátora na Slovensku. Do 14.7. do 13,30 hodin předložili na (TÚ SR) tři zájemci, kteří se nakonec v celém tendru utkali. Původně měl o slovenský trh zájem i Vodafone, ten se ale nakonec do soutěže nepustil. - více zde

Oficiální důvod světový mobilní gigant neoznámil. V odborných kuloárech se diskutuje i o strategickém důvodu, kdy největší světový operátor nikdy nezačínal budovat síť od počátku. Vodafone se vždy zajímal o již zavedené společnosti, které poté pohltil. Důkazem je i koupě nejmladšího českého operátora Oskara. - více zde

Slovenský trh tak už bude rozparcelován velkými nadnárodními operátory. Stávající operátoři jsou totiž Orange, spadající pod France Télécom, a T-Mobile, který zase spadá pod Deutsche Telekom.