Telefónica O2 začala bojovat s šedými operátory. Lidé mohou o svá čísla přijít

TMT se brání. Tvrdí, že na všechny kroky má potřebná povolení. Prozatím obchodní rozepře vygradovala tím, že Telefónica O2 vzala firmě TMT zhruba 1 500 SIM karet lidí napojených na prodejce kosmetiky Oriflame. Lidem dal operátor ultimátum: buď si s námi sjednáte kontrakt, nebo vás odpojíme. Na podepsání účastnické smlouvy dostali lidé z Oriflamu zhruba měsíc. Termín vyprší v pátek.

"Potvrzuji, že firma TMT mohla přenechávat naše SIM karty do užívání za úplatu předem schválené skupině lidí, mezi ně však lidé kolem společnosti Oriflame nepatřili. Zástupci TMT však tvrdili opak a odkazovali na ústní souhlas bývalých pracovníků naší divize korporátních zákazníků, který však nikdy nedoložili," řekl MF DNES Václav Zakouřil, jeden z vedoucích právníků Telefóniky.

Řada dohod byla jen ústních a obě strany se domnívají, že mají pravdu. Spor tak budou muset buď vyřešit smírem, nebo soudní cestou.

Za sporem je boj o zisky

V pozadí boje o půldruhého tisíce zákazníků, kteří jsou jen kapkou v pětimilionovém moři Telefóniky, však je podle šéfa TMT Jiřího Wohlmanna boj o zisky. Zástupci TMT, které je největším přeprodejcem telekomunikačních služeb v Česku, totiž tvrdí, že je operátor tlačí k tomu, aby si jejich podnik snížil marži. A případ Oriflame vidí jen jako zástupný problém.

Faktem zůstává, že do doby, než se spory mezi oběma společnostmi opět urovnají, zmrazila Telefónica pro TMT vydávání nových SIM karet. Podle Zakouřila totiž není možné kontrolovat, zda podnik služby přeprodává schváleným subjektům či nikoli.

Sladká nabídka pro Oriflame je na hraně

TMT nabízí levnější volání zákazníkům díky tomu, že od Telefóniky odebírá služby v obrovském množství. Když tak operátor převedl od svého partnera lidi Oriflamu pod svá křídla, musel jim nabídnout minimálně stejně lákavé podmínky. Mohli si vybrat jakýkoli tarif ze skupiny Neon se 60procentní slevou. A právě tuto nabídku šetří Český telekomunikační úřad, neboť existuje podezření z porušení zákona o elektronických komunikacích.

Převod čísla na přeprodejce je riskantní

"Takto výhodnou nabídku jsme lidem navázaným na Oriflame dali proto, abychom jim dali šanci zachovat si svá čísla. Mohli jsme je totiž klidně odpojit. Jejich čísla byla aktivována na TMT, nikoli na ně osobně a TMT podle nás porušilo všeobecné podmínky. Měli jsme tak právo čísla úplně odpojit," vysvětluje Zakouřil. Podle něj obecně všichni lidé, kteří své číslo přenesou k jakémukoliv přeprodejci služeb, riskují, že o něj mohou přijít, neboť v tu chvíli s ním ztrácejí jakoukoli vazbu. "Ztrácejí na to číslo jakýkoli nárok, nemají možnost ani si stěžovat u ČTÚ, pokud třeba nějaký z nich přestane plnit své povinnosti," upozorňuje právník.

To by se ale TMT stát nemělo. Jde velkou firmu s více než 45 tisíci čísly, se kterou se Telefónica nakonec nějak vypořádá, Zakouřil však upozorňuje, že to rozhodně není poslední přeprodejce, na kterého si chce Telefónica posvítit.