Telefónica O2 startuje na Slovensku v síti T-Mobilu

Aby O2 téměř okamžitě pokrylo svými službami téměř celou populaci Slovenska, využije k tomu poněkud neobvyklé řešení – národní roaming. Dohodu o národním Roamingu podepsal operátor s T-Mobile Slovensko již na konci listopadu minulého roku. Vlastní síť bude mít O2 při spuštění pravděpodobně pouze v Bratislavě, v ostatních lokalitách pak budou zákazníci k volání využívat právě síť slovenského T-Mobilu. Na displejích jejich mobilních telefonů se jim tak bude zobrazovat logo tohoto operátora.

Již delší dobu O2 na Slovensku registruje zájemce o budoucí služby, v ulicích Bratislavy dokonce prodává předplacené SIM karty. Akce s názvem „Staňte sa O2 jednotkou“ potrvá až do konce ledna. Do té doby mají případní zájemci možnost zaregistrovat se. Zákazníci, kteří se do programu registrují pak budou od 2. února moci v síti O2 Slovakia telefonovat za 2 SK za minutu.

Do ostatních sítí, ale i do České Republiky budou zákazníci volat za 8,50 SK. Textová zpráva bude stát 3,20 SK. Od počátku provozu nabídne operátor i datové přenosy GPRS v ceně 29 SK za přenesený megabajt. Uvedené ceny jsou s DPH. Každý zákazník s předplacenou kartou navíc dostane 100% bonus při prvním dobití.

„O2 jednotky“ budou vlastně jakýmisi testovacími zákazníky. Zájemci, kteří se nezaregistrují do 31. ledna si totiž na služby operátora budou muset ještě několik týdnů počkat. Pro ně totiž operátor spustí své služby před koncem února. V té době také operátor otevře první značkové prodejny.