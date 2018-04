Telefónica O2 rozšiřuje nabídku svého datového centra – zaujmout chce i střední firmy

Od ledna rozšířila Telefónica O2 nabídku služeb svého datového centra Nagano o nabídku řízeného hostingu O2 Managed Hosting, která je určena především pro středně velké podniky. Nabídka obsahuje tři dílčí služby – Managed Data Storage, Managed Server Hosting a Managed Backup & Restore.

Managed Data Storage nabízí prostor pro uložení stovek až tisíců GB dat, které má zákazník kdykoliv k dispozici pro svou potřebu. Managed Server Hosting poskytuje výpočetní výkon, k němuž zákazník získává i administraci systému. Obává-li se zákazník ztráty dat, Managed Backup & Restore je snadným řešením pro jejich zálohování. Využití hostingových služeb by mělo firmám přinést úspory v nákladech na vlastnictví IT.

Výhodou je, že zákazník kupuje pouze takové služby, které skutečně potřebuje, a platí jen za to, co opravdu využívá. Rozsah i parametry je možné operativně přizpůsobovat podle aktuálních potřeb, není nutné dlouhodobě plánovat rezervy pro provoz. Díky flexibilitě lze také snadno reagovat na nestandardní požadavky, jejichž řešení vlastními silami by znamenalo zbytečnou jednorázovou investici. Celá platforma je vytvořena tak, aby usnadnila život všem zájemcům o moderní ICT řešení a pomohla jim efektivněji využívat vlastní zdroje.