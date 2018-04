Telefónica O2 představila první tarif bez paušálu i bez úvazku

Žádné měsíční poplatky ani úvazky na dobu určitou. To jsou hlavní výhody nového tarifu O2 Zero, který dnes představila Telefónica O2. Alternetiva k předplaceným kartám nabízí kromě jednotných cen do všech sítí i možnost snadné kontroly měsíční útraty.