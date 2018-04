Telefónica O2 omezuje sponzorované volání: zdarma už jen ve vlastní síti

Změna platí od 23. července 2009. Všechny ostatní podmínky využívání služby zůstávají stejné. - čtěte Potvrzeno: Telefónica O2 spustila bezplatné volání, vnutí vám ale reklamu

Omezení služby firma obhajuje malým zájmem inzerentů. "Již nejsme schopni pokrýt operátorské poplatky pro volání do jiných sítí," uvedla Jana Vyhlídalová, ředitelka oddělení Reklamních a informačních služeb. "Inzerenti obecně v rámci dopadu hospodářské krize snižují své výdaje, a to se týká také investic do hlasové reklamy," dodala.

Služba Kvídovo volání je určena všem mobilním i fixním zákazníkům společnosti Telefónica O2. Pro její využití stačí před hovorem vytočit speciální číslo 829 829 829 a vyslechnout si krátké reklamní sdělení. Pak se již navolí pouze telefonní číslo volaného, s nímž chtějí uživatelé jednu minutu volat zadarmo. Po 45 vteřinách hovoru budou vždy upozorněni na blížící se konec sponzorovaného hovoru.

Každý uživatel může uskutečnit v síti O2 5 sponzorovaných volání týdně (s předplacenou kartou) a až 10 sponzorovaných volání týdně (s tarifem). Navíc každý zákazník registrovaný na stránkách www.platitokvido.cz, získává až 20 těchto sponzorovaných volání týdně.

Pro zákazníky ostatních operátorů je zřízena linka 800 225 225, kde se dozví o možnostech využití služby. Službu Kvídovo volání není možné využívat při volání z telefonních budek. Nevztahuje se také na hovory na čísla se zvýšenou tarifikací ani na volání do zahraničí či naopak.