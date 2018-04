Telefónica O2 nabízí od začátku října nové firemní tarify O2 Business

Nová tarifní struktura zahrnuje kromě pěti nových standardních tarifů také tarif O2 Business Nonstop s neomezeným voláním do všech pevných sítí v ČR a na mobilní telefony v síti O2 a tarif O2 Business 150 určený pro zákazníky s podepsanou Rámcovou smlouvou.

"Náklady na mobilní komunikaci patří u firem k nejsledovanějším nákladům. Snažili jsme se vyjít vstříc rozdílným potřebám a profilům volání našich klientů. O2 Business tarify jsou jednoduché a nabízejí nejnižší sazbu za volání do vlastní sítě na českém trhu," uvedl Fernando Astiaso z Telefónicy.

Společným prvkem všech nových tarifů je jednotná cena za odesílání SMS zpráv ve výši 1,50 Kč bez DPH (1,79 Kč s DPH), převod nevyčerpaných volných minut do dalšího období a zachování rozdílných sazeb za hovory do sítě O2 a volání do sítí jiných operátorů.

Volání ve vlastní síti zahrnuje jak volání na mobilní čísla O2, tak i všechny pevné linky v ČR. - více zde