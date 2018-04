Telefónica O2 je partnerem nového koncertního turné „Wanastowek“

Všichni zákazníci využívající předplacených služeb, kteří si od 1. listopadu 2007 zakoupí novou O2 TXT kartu z vánoční edice, mohou získat za výhodnou cenu 349 Kč dárkový balíček s novým dvojCD a DVD kapely Wanastowi Vjecy.

TIP! Bestofku Wanastowek můžete získat i v soutěži na iDNES.cz

Kromě balíčku dostává v rámci vánoční nabídky každý zákazník k této předplacené kartě zvláštní bonus v podobě 100 % kreditu navíc k prvnímu dobití. Balíčky budou k dostání až do vyprodání zásob prostřednictvím všech prodejních kanálů O2.

DvojCD a DVD pod názvem "Best of 20 let + DVD" vychází u příležitosti dvacátého roku fungování dnes již legendární kapely Wanastovi Vjecy. Na dvou CD fanoušci najdou 29 největších hitů, 2 speciální coververze a 2 zcela nové skladby.

DVD obsahuje všechny kultovní videoklipy a dokument V. Kvasničky "Aby si lidé všimli", který inicioval vznik kapely. Celý projekt bude pokřtěn při zahájení turné 15. listopadu 2007 ve vysočanské aréně. Koncerty na domácích i zahraničních pódiích budou pokračovat na jaře 2008, kdy oslavy 20 let vzniku kapely vyvrcholí.