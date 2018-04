Telefónica nabízí službu O2 TV v balíčku Trio za zvýhodněnou cenu

Roční úspora s touto promo nabídkou je dle firmy 2 736 korun. V rámci balíčku získají zákazníci kromě digitální televize i internet ADSL 8M a tarif Volám Basic s 300 volnými minutami do pevných sítí. Celý balíček je ve speciální akci dostupný za měsíční paušál 1 099 korun.

Pro každého je připraven také speciální bonus. Za 1 korunu měsíčně na první dva měsíce získají zákazníci doplňkové programové balíčky O2 TV Dokumenty Plus, O2 TV Děti Plus, O2 TV Sport Plus nebo O2 TV Filmy Plus. Speciální nabídka je určena jak pro nové, tak i pro stávající zákazníky s O2 Internet ADSL.