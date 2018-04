Telefónica nabídne u tarifů O2 Neon dva měsíce svobody

Nabídka platí od 1. února 2009 do 30. dubna 2009. Vztahuje se pouze na nové aktivace některého z tarifů O2 NEON včetně tarifu pro seniory nebo O2 [:kůl:], a to za podmínky uzavření dvouleté smlouvy. V případě nespokojenosti mohou zákazníci tuto smlouvu do dvou měsíců od aktivace kdykoliv vypovědět bez sankcí.

Tarify O2 NEON jsou nabízeny v celkem šesti variantách. Nejvyšší tarif nabízí za jednu měsíční paušální částku volání na všechna mobilní čísla a pevné linky v ČR bez omezení. Ke každému z tarifů dostanou zákazníci kromě tarifní výhody také volné jednotky, které mohou s ohledem na vybraný tarif uplatnit na volání či posílání SMS kdykoliv a do všech sítí.

Tarif O2 [:kůl:] je určen všem mladým zákazníkům do 26 let. Výhodou tohoto tarifu je neomezené posílání SMS do mobilní sítě O2 zdarma, a to po celou dobu užívání tarifu. Kromě toho nabízí za měsíční paušál 250 Kč včetně DPH také možnost provolat každý měsíc bezplatně 60 minut do všech sítí, navíc s možností převodu nevyčerpaných minut do dalšího měsíce.

Senior tarif O2 NEON S je naopak šitý na míru seniorům. Za 190 Kč včetně DPH volají o víkendu zdarma do mobilní sítě O2 i na pevné linky, a navíc mohou využít 40 volných minut na volání do všech sítí kdykoliv.