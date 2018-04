Telefónica nabídla za Telecom příliš, soudí analytici

Eurotel změnil datové tarify - Společnost zlevnila své nejlevnější mobilní připojení k internetu o více než stokorunu na 653 korun měsíčně. Podmínkou pro nejnižší paušál je však uzavření smlouvy o používání služeb na dva roky, jinak je služba o 60 korun dražší. Nabídka je součástí nové řady čtyř tarifů pro připojení na internet.

Vedení Telecomu dostane ještě více, než jsme doufali - Manažeři a představenstvo dostanou v létě odměny, kvůli nimž čelili ostré kritice některých politiků i části ekonomů. Celková výše prémií, které si rozdělí zhruba 34 lidí, přesáhne 300 milionů korun, napsaly Hospodářské noviny.

Napotřetí to vyšlo - Americký telekomunikační operátor MCI odmítl další nabídku na převzetí ze strany konkurenta Qwest Communications International za 9,1 miliardy dolarů. Firma se tak již potřetí rozhodla pro cenově nižší návrh společnosti Verizon Communications, jež svou nabídku minulý týden zvýšila na 7,6 miliardy dolarů.

Nepřestřelila Telefónica? - Cena, kterou španělská společnost Telefónica nabídla za většinový podíl v Českém Telecomu, je možná až příliš vysoká. Tvrdí to analytici, kteří nabídku Telefóniky posuzují. Španělský podnik je ale přesvědčen, že je strategicky výhodné vstoupit do rozšířené části Evropské unie. V Česku se ale tak jako tak bude muset připravit na tvrdou konkurenci, napsal britský list Financial Times.

A je prodáno - Vláda schválila prodej 51,1 procenta akcií státu v Českém Telecomu španělské společnosti Telefónica, která nabídla 82,6 miliardy korun. Na tiskové konferenci to řekl ministr financí Bohuslav Sobotka. Telefónica, která je podle tržní hodnoty třetím největším hráčem na světovém telekomunikačním trhu, se chce vyjádřit až poté, co rozhodnutí obdrží oficiálně.

Neúspěch bolí, ale život jde dál - Švýcarská společnost Swisscom vyjádřila zklamání nad tím, že ji česká vláda nevybrala za vítěze tendru na koupi většinového podílu v Českém Telecomu. Swisscom dodal, že bude usilovat v Evropě o jiné příležitosti k akvizicím. Belgický telekomunikační operátor Belgacom oznámil, že stále vidí v zahraničí příležitosti k rozšíření svých aktivit poté, co skončil na třetím místě v soutěži o podíl v Českém Telecomu.

Kolik potřebuje Telefónica půjčit? - Zahraniční bankéři se již chystají na to, že španělská telekomunikační společnost Telefónica od nich bude chtít další velký úvěr na financování koupě Českého Telecomu. Celkový náklad transakce, včetně převzetí dluhu a vyplacení menšinových akcionářů, dosáhne kolem šesti miliard eur (180 miliard korun), řekli dnes bankéři agentuře Reuters.

Výnosy si rozdělí už Telefónica - O dividendě Českého Telecomu již nebude letos asi rozhodovat stát, ale až nový vlastník, tedy španělská společnost Telefónica. Fond národního majetku se v připravované smlouvě s Telefónikou zaváže, že pokud bude akcie firmy vlastnit v době konání valné hromady, nebude dividendu navrhovat ani pro ni hlasovat, řekl ČTK zdroj obeznámený s privatizačním jednáním. Zástupci FNM a ministerstva financí informaci nechtěli komentovat.