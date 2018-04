Telefónica - můžeme se těšit na exotické mobily

Po nedávném koupi Oskara společností Vodafone tu máme v krátké době další významnou akvizici nadnárodního operátora. Španělská Telefónica získá nadpoloviční podíl v Českém Telecomu a tudíž získá i operátora Eurotel. Již s příchodem Vodafone lze čekat rozšíření tuzemského trhu s mobilními telefony, respektive výraznější uplatnění některých značek, které u nás v této chvíli nepatří mezi dominantní.

To samé pak lze očekávat i s nástupem Telefóniky na náš trh. Divize mobilních telefonů se jmenuje Telefónica Móviles a jako obchodní známku používá jméno MoviStar. Je otázkou, jestli takto přejmenuje i Eurotel, nebo ponechá tradiční název. Daleko pravděpodobnější ale je, že se na našem trhu setkáme s některými telefony, které aktuálně Telefónica má ve svém portfoliu. Hledali jsme v katalogu Telefóniky pro španělský trh, který je pro společnost dominantní.

Které z nich to budou, bude jistě záležet, jak rychle bude chtít Telefónica spustit síť třetí generace a jestli se odhodlá na náš trh uvést službu i-mode (obdoba Wapu), kterou například ve Španělsku ve své síti nabízí. Právě se službou i-mode souvisí obsáhlá nabídka telefonů značky Mitsubishi, které se naopak u nás běžně neprodávají.

Jediným Mitsubishi (dříve tato značka používala označení Trium) v nabídce Telefóniky bez podpory i-mode je model M320. To je již postarší telefon, poslední, co byl původně představen ještě pod označením Trium. Zajímavostí je, že tento model krátce převzal do své nabídky i Alcatel. Všechny další Mitsubishi v nabídce Telefóniky již podporují službu i-mode.

Top model Mitsubishi nese označení M430i a není to žádné ořezávátko, právě naopak. Telefon má dvoumegapixelový fotoaparát s CCD čipem a desetinásobným digitálním přiblížením. I další výbava stojí za pozornost, její přehled najdete v tomto článku, který popisuje model M900, který pouze nepodporuje i-mode, jinak je s modelem M430i identický.

Zleva: Mitsubishi M341i, M342i a M430i alias M900.

Dalšími modely Mitsubishi u Telefóniky jsou M341i, M342i a starší model M222i. První z nich je véčko, zbylé dva mají klasickou koncepci.

Pro nás naprosto exotické jsou některé telefony prodávané pod značkou MoviStar, tedy pod vlastní značkou španělského operátora. Několik modelů známe i u nás, jedná se o chytré telefony z produkce společnosti HTC, které se prodávají pod operátorskými názvy i u nás (Eurotel Smartphone II; Eurotel DataPhone I a II).

Daleko zajímavější jsou ale další modely s označením MoviStar. Jedná se o výrobky společnosti Vitelcom, aktuálně však přestoupivší pod křídla nové značky Grundig. Některé z modelů se ve Španělsku prodávají již delší dobu a slušné prodejní úspěchy jim asi zajistí další budoucnost. U Telefóniky pravděpodobně nadále pod názvem MoviStar, jinak pod značkou Grundig. Ta je dostatečně známá, není již ale německá, vlastní ji britsko turecká společnost ALBA/BEKO.

MoviStar TSM30 a TSM100.

Model TSM100 má vysouvací klávesnici pod kterou se ukrývá dotykový displej a i další výbava telefonu je poměrně bohatá. Tento model se prodává již delší dobu a v katalogu Grundigu již není. To samé pak platí o dalším modelu TSM30, který patří do nižší střední třídy. Model TSM30 existuje ve dvou verzích z nichž jedna je určena pro službu i-mode. Telefon má integrovaný VGA fotoaparát a MP3 přehrávač. Vitelcom TSM100 nabízí dotykový displej, VGA fotoaparát, MP3 přehrávač a podporu paměťových karet SD/MMC.

Novinkou jsou dva modely MoviStar TSM6 a TSM7 s podporou i-mode. První z nich se nám v katalogu Grundigu (Vitelcomu) identifikovat nepodařilo, druhý odpovídá modelu Grundig G342i. Tento i-mode telefon má aktivní displej s podporou 65 000 barev, VGA fotoaparát a třeba i integrované FM rádio.

Zleva: Nec n342i, LG L341i, MoviStar TSM7 a Sagem SG341i.

U nás běžně nekoupíte i čtveřici modelů od společnosti Nec. Všechny podporují i-mode a jedná se o modely: n223i, n331i, n341i a n342i. Ve všech případech se jedná o véčka s velmi kvalitními displeji a průměrnou výbavou.

Svojí i-mode polívčičku si u Telefóniky ohřálo i LG s modelem L341i a Sagem s modely SG322i a SG341i. Ve všech případech se jedná o upravené verze běžných modelů.

Samsung Z130.

MoviStar nabízí samozřejmě i další značky, z těch nám dobře známých můžeme jmenovat Nokii, Alcatel, Philips, Motorolu, Sony Ericsson, LG, Samsung a Blackberry. Navíc prodává i telefony značky Sendo. V nabídce Telefóniky jsou i 3G modely, třeba Motorola E1000, Samsung Z130, Sony Ericsson Z1010 a další. Jejich prodej je ale závislý na funkční síti UMTS a na tu má Eurotel odklad až do roku 2007.

Motoroly E1000 a V975 a Sony Ericsson Z1010.

Celkově lze nabídku Telefóniky na španělském trhu považovat za velmi pestrou. Je pravděpodobné, že s jejím příchodem do České republiky přijdou na náš trh některé zajímavé produkty, které zvýší konkurenci na trhu. Společně s příchodem Vodafone se tak máme v příštích měsících na co těšit.