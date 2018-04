Nejbohatší muž světa ustoupil a v Německu zmizí jeden operátor

Vypadalo to na telekomunikační thriller. Španělská Telefónica se dohodla s nizozemským operátorem KPN, že od něj odkoupí německého operátora E-Plus. Toho chtěla následně spojit se svým německým operátorem O2, čímž by počet síťových operátorů na německém trhu klesl ze čtyř na tři a navíc by se ten nový stal jedničkou na trhu (viz tabulka).

Mobilní operátoři v Německu Operátor Mateřská společnost Počet zákazníků (v milionech) Telekom (T-Mobile) Deutsche Telekom 36,6 Vodafone Vodafone 33,9 E-Plus KPN 23,4 O2 Telefónica 19,3

Nizozemský operátor KPN s transakcí souhlasil, tedy až na menšinového akcionáře América Móvil, což je firma nejbohatšího pozemšťana Carlose Slima Helú. Slim Helú s transakcí nesouhlasil, cena se mu zdála nízká. Navíc v tom pravděpodobně bylo i něco osobního. Kupujícím byl jeho úhlavní nepřítel. Španělská Telefónica je totiž nejvážnějším konkurentem jeho América Móvilu na trzích Střední a Jižní Ameriky.

Slim Helú tak vydal prohlášení, že chce celé KPN koupit a nabídl i cenu za akcie společnosti. Nakonec ale za evropského operátora utrácet nemusel, Telefónica cenu za německého operátora zvýšila o 450 milionů eur (asi 11 miliard korun) na 8,55 miliardy eur (asi 220 miliard korun), s čímž Slim Helú souhlasil.

"Díky zlepšení podmínek América Móvil poskytla neodvolatelný závazek, že bude hlasovat na mimořádné valné hromadě svolané v souvislosti s prodejem E-Plus ve prospěch navržené transakce," citovala agentura Reuters prohlášení KPN. Valná hromada by se měla uskutečnit 2. října.

Nová nabídka obsahuje vyšší podíl v nové firmě pro KPN. Podle dohody má KPN dostat za E-Plus pět miliard eur v hotovosti a podíl 20,5 procenta ve firmě Telefónica Deutschland. Podle původní nabídky měla KPN získat podíl 17,6 procenta. Telefónika se také dohodla na možnosti odkoupit za rok podíl 2,9 procenta ve své divizi za cenu 510 milionů eur.

Telefónica je největším poskytovatelem telekomunikačních služeb v Evropě, jedničkou je rovněž na trhu v České republice. Silnou pozici má Telefónica i v Latinské Americe, kde je hlavním konkurentem právě mexické América Móvil.