Telefónica koupí „zlobivé“ operátory. Přeprodávali její služby

Před dvěma lety s nimi vedla ostrý právní boj, nyní chce společnost Telefónica O2 své "šedé operátory" ovládnout. Jde o firmy TMT Czech, Global Care či Hermod.

Společnosti jsou majetkově propojené a společnou mají i osobu jihočeského podnikatele Jiřího Wohlmanna. Historicky se starají o klíčové korporátní klienty Telefóniky, kterým výhodně přeprodávají její mobilní služby a spravují je. V současnosti je na ně navázáno kolem 70 tisíc zákaznických SIM karet.

Podrobnosti nákupu zatím žádná ze stran nechce blíže komentovat s tím, že jednání nejsou ještě u konce. Návrh na spojení těchto firem nyní posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Co je šedý operátor? Podle smluv měly společnosti poskytovat takzvané benefitní zaměstnanecké programy pro velké zákazníky Telefóniky. To v praxi znamenalo, že pokud chtěl její firemní zákazník nabídnout zlevněné volání i rodinným příslušníkům svých zaměstnanců, zařídil jej například přes TMT Czech. V případně této společnosti šlo třeba o rodiny zaměstnanců Komerční banky či pojišťovny Generali. Firmy se staraly se souhlasem Telefóniky o velké firemní zákazníky, servisovaly jejich mobilní služby, zařizovaly jim přeúčtování a vzaly na sebe například také tahanice s případnými neplatiči.

"S Global Care a dalšími společnostmi z této skupiny vedeme obchodní jednání s cílem získat větší kontrolu nad poskytováním služeb v síti O2. Jednání ale nejsou ukončena," uvedl k tomu mluvčí Telefóniky Hany Farghali. Se společnostmi ze skupiny Global Care Telefónica dlouhodobě spolupracuje při zajišťování zaměstnaneckých programů pro významné firemní zákazníky. "Skupina má v této oblasti unikátní zkušenosti," dodal Farghali.

Dva roky staré spory

Před dvěma lety byly ovšem vztahy mezi Telefónikou a jejími jihočeskými "přeprodejci" velmi vyostřené. Telekomunikační obr tehdy vyrazil do tažení proti šedým operátorům, kteří mu začínali kazit byznys. V době zvýšené konkurence na trhu korporátního volání totiž šedí operátoři začali požírat část tržeb velkým poskytovatelům.

Mobilní operátoři se jich tak snažili spíše zbavit. Konkrétně Telefónice se přestalo líbit, že tyto firmy začínaly ve velkém nabírat nové klienty i nad rámec uzavřených dohod. Spor vyvrcholil tím, že operátor vzal TMT Czech zhruba 1 500 zákazníků navázaných na prodejce kosmetiky Oriflame a převedl je přímo pod sebe. V té době také zmrazila vydávání nových SIM karet těmto firmám.

Dnes obě strany dřívější boje spíše zlehčují. Mluvčí Telefóniky odmítá, že by možný nákup firem měl něco společného s minulými spory. Ani podle zástupce jihočeských společností nejde o likvidaci "škodné" v rámci sítě Telefóniky O2.

"Určitě to není o tom, že utíkáme z boje, protože žádné boje nevedeme. Od doby sporů se počet SIM karet našich zákazníků fakticky zdvojnásobil. To ukazuje, že s Telefónikou řadu let úspěšně spolupracujeme. Navíc zatím není nic prodáno, čekáme na vyjádření ÚOHS, odstoupit ještě může každá ze stran,“ uvedl k tomu pro MF DNES Luboš Bojanovský, jeden z šéfů TMT Czech. Podle něj chtějí nyní s Telefónikou spolupracovat hlavně v oblasti péče o zákazníky.