Telefónica končí s iPhony. Podmínky Applu jsou neakceptovatelné, tvrdí

Telefónica nemůže podmínky Applu akceptovat kvůli potenciálnímu negativnímu dopadu na cenovou politiku telefonů jiných výrobců, uvedl ve středu pozdě večer mluvčí operátora Hany Farghali.

Podle neoficiálních informací Apple po operátorovi požadoval vysoké investice do marketingové podpory nebo garanci počtu odebraných kusů. Pokud by telefony neprodal, musel by platit milionové kompenzace.

"Chceme našim zákazníkům nabídnout kvalitní portfolio mobilních telefonů za nejlepší možnou cenu. Apple však požaduje takové podmínky smlouvy o prodeji telefonů iPhone, že nejsme schopni tomuto cíli dostát. Nadále jsme nicméně otevření spolupráci s firmou Apple na stávajících i budoucích projektech za podmínky, že se dohodneme na oboustranně přijatelném obchodním modelu," dodal marketingový ředitel Jiří Dvorjančanský.

Přestože k dohodě nedošlo, všichni stávající i noví uživatelé telefonů Apple iPhone v síti O2 budou mít nadále stejnou zákaznickou podporu jako doposud.

Apple se chystal uvést svůj nový iPhone 4S tento pátek. Do své nabídky ho zařadí konkurenční Vodafone i T-Mobile. I od těchto operátorů neoficiální cestou zaznívaly stížnosti na jednání Applu. iPhony však jsou u zákazníků oblíbené a tuzemští operátoři jich prodávají až desítky tisíc za rok.

Telefónica se před Vánoci rozhodla vsadit na konkurenty Applu s operačním systémem Android. Jedničkou mezi chytrými telefony je nyní podle Farghaliho Samsung Galaxy S II, což dokazují jeho vysoké prodeje. Od zahájení prodeje v červnu letošního roku si telefon od O2 koupilo více než 7 000 zákazníků.

iPhone 4S stojí v Česku u Applu 14 490 korun. Vodafone, který počítá se zahájením prodeje o půlnoci na pátek, stanovil základní cenu nedotovaného přístroje na 16 277 korun, dotovaná začíná na 10 377 korunách.