Telefonica investuje do ADSL tři miliardy eur

Španělská Telefonica hodlá do roku 2008 investovat do technologie rychlého přenosu internetu ADSL tři miliardy eur. Uvedl to dnes předseda společnosti Cesar Alierta. ADSL umožňuje vysokorychlostní připojení na internet z běžné telefonní linky.

Od roku 2000 přitom podnik do rychlého internetového přenosu investoval již dvě miliardy eur. V roce 2008 by ve Španělsku

mohlo být 7,7 milionu linek ADSL. Nyní jich v zemi je 3,3 milionu a Telefonica má z toho přibližně dva miliony. O zbytek se dělí

kabeloví operátoři Auna a Ono.

Telefonica se navíc chystá zavést nové produkty a jiné možnosti placení, dodal Alierta. Manažer se také zmínil o tom, že je pro větší liberalizaci cen služeb ADSL a kritizoval vládní návrh, aby měl přímý zákazník Telefoniky maximální tarif 39 eur za měsíc. Téměř půl milionu dalších zákazníků využívá sítě Telefoniky také, ale na linkách, které musela Telefonica pronajmout rivalům, například Wanadoo či ya.com.