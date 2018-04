Telefónica chce oživit pevné linky

Španělé už dříve naznačili, že něchtějí skupinu Telecomu s Eurotelem rozdělit. S rozdělením firmy nepočítají ani v budoucnu. Podobně to dělají i jinde ve světě. Telefónica už i trochu poodkryla své karty, a chce vrátit pevným linkám jejich dřívější postavení a oživit na nich provoz.

Pomoci tomu má třeba Eurotel, který by hrál důležitou roli při nabízení společných balíčků produktů – kombinaci pevného a mobilního telefonování nebo připojení na internet. Volání v takovém balíčku by mělo být pro uživatele levnější.

U připojení k internetu budou podle privatizační nabídky Španělé pokračovat v propagaci a podpoře rychlého připojení k síti. Do skupiny Telefónica navíc patří i firma zabývající se výhradně plněním internetových stránek obsahem.

To samozřejmě může zvýšit kvalitu portálu Starzone, který provozuje Český Telecom pro zákazníky služby Internet Expres.

"Chtěl bych již dnes tlumočit pevný závazek Telefóniky podílet se na rozvoji informační společnosti v této zemi, aby bylo dosaženo té nejvyšší úrovně, která v Evropském společenství existuje," řekl při podpisu smlouvy Alierta.

Telefónica nemá podle lidí blízkých privatizaci ve zvyku přivádět vlastní manažerské týmy, proto se předpokládá, že výměna manažerů v Českém Telecomu nebude masivní.

Navíc plány současného vedení Telecomu na expanzi hrají do karet i Telefónice, která počítá s tím, že Telecom se může stát výspou pro průnik firmy do okolních zemí. Po začlenění do skupiny Telefónica nebude její vedení podle Alierty bránit Telecomu v dalšímu zahraničnímu růstu.

Telecom by pod novým vlastníkem měl být především stabilní a rozvíjející se společnost. "Jsme rádi, že jsme získali Český Telecom, protože to je firma, která je velice dobře řízena," uvedl na tiskové konferenci.