Telefon stojí, stojánek bliká

Pro mobilní telefony se prodává spousta příslušenství. Některé je potřebné, jiné zbytečné a některé se vlastně nedá popsat. Do té poslední kategorie patří i nové stojánky na mobilní telefony, které se dají koupit třeba ve vestibulu stanice metra Můstek – Václavské náměstí. Svůj mobil můžete na pracovním stole odložit například do plastové lebky, do osvěžujícího objetí dvou delfínů či do intimních zákoutí dámského střevíčku.

Každý stojánek má v sobě trochu elektroniky a baterii. Některé stojánky se spokojí s baterií do hodinek, jiné potřebují dvě tužkové baterie AA. Ve chvíli, kdy se váš mobil hlásí do sítě, případně vám opravdu přichází hovor, se celý stojánek rozsvítí. Vypadá jako barevná hudba a na pracovním stole jej vážně nepřehlédnete. Celá věc má však zádrhel – ty průsvitné plastové věci stojí od 250 do 270 korun českých. Navíc jim docházejí baterie, a protože jde o neznačkové výrobky, nefunguje zdaleka každý. Což by měl.



Stojánek uvnitř vypadá právě takto.



Jako dárek k svátku tyto stojánky jistě fungovat mohou. Záleží jen na vás, zda je někomu chcete koupit.