Už žádný stres kvůli ztraceným klíčům. Vůz odemkne telefon

Personifikace mobilního zařízení, sdílení obsahu či bezkontaktní platby jsou dnes již běžným uplatněním bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost, označované jako NFC (Near Field Communication). Tuto technologii by podle portálu BGR ráda ve svých vozech využila i automobilka Hyundai, a to již v modelech pro rok 2015.

Tím by mohly zcela odpadnout starosti s odloženými klíči. K odemčení i nastartování vozu by pak řidiči postačilo pouhé přiložení vlastního smartphonu s NFC čipem k tagu umístěnému například za čelním sklem. "Hyundai Connectivity Concept naznačuje filozofii značky ke zpřístupnění budoucích technologií širokému spektru zákazníků," nechal se slyšet Allan Rushforth, viceprezident Hyundai Motor Europe.

Je sice pravda, že i mobilní telefon je možné někde snadno nevědomky odložit, avšak oproti klíčům se vyznačuje nespornou výhodou: v místnosti jej lze dohledat pouhým prozvoněním z jiného telefonu. Nepříjemné chvíle mohou nastat pouze při odcizení telefonu. Tehdy však nejen nutnost následné investice, ale i nemožnost zprovoznění vozu staví mobil i klíče do stejné pozice.

Automobilka v rámci Hyundai Connectivity Conceptu počítá také s přizpůsobením vozu podle konkrétního uživatele. Vůz tak bude moci využívat více lidí, každý přitom díky využité technologii najde v palubním systému vlastní hudbu, kontakty z telefonního seznamu či bude moci z paměti vyvolat například nastavení sedadel, zpětných zrcátek či předvolby rozhlasových stanic. Hyundai do budoucna počítá i s bezdrátovým nabíjením baterií smartphonů.