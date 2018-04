Telefon Nokia 7110 máme řádně dlouho - od loňského léta - a dosud jsme na něj neudělali recenzi. Hamba nám, baže hamba. Mohu se stokrát zaklínat nedostatkem času, měl jsem recenzi přehodit na hrb někomu jinému a ne se hurónsky kasat, že to stihnu. Naštěstí (pro nás) se telefon ještě moc neprodává, takže většině z vás recenze jistě ještě přijde vhod. Je taky trochu větší; s tím souvisí to, že jsme ji rozdělili do několika dílů, aby se v ní mohli zorientovat i ti, kteří nechtějí číst celé recenze a vybírají si jen to, co je pro ně důležitým hlediskem. Recenze v celé formě není dostupná a ani nebude - už tak jsme si s recenzí vyhráli dost a dost. Takže si ji užijte.