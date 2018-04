Droid Turbo 2 je malou revolucí. Jeho krycímu sklu pády na beton nevadí

Působivé video doprovází několik statistických informací. Podle nich má zkušenosti s prasklým sklem displeje každý třetí uživatel a 40 % z nich by si raději poranilo palec, než by dopustili prasknutí krycího skla. A každý čtvrtý používá telefon s prasklým sklem i přesto, že si o ostré hrany už pořezal prsty.

Tyto titulky střídají scény, v nichž různé smartphony za rozličných situací míří vstříc nemilosrdné realitě tvrdé podlahy. Ať už je to vyklouznutí přístroje od ucha při telefonování, pád ze stolu, nebo nepovedené vložení do kapsy, výsledek je vždy stejný: otlučené hrany a sklo roztříštěné na tisíce kousků. A opomenout nelze ani vysoké náklady na výměnu skla a někdy i celého displeje.

Reklamní spot navíc informuje, že 30 procent prasklých skel uživatelé ani do servisu nedají a přístroj používají i s „pavoukem“. V závěru videa se k zemi řítí nový Droid Turbo 2. Dopad na spodní hranu, následné rotace a opětovný dopad však přežívá se zcela čistým štítem. Sklo jménem Moto ShatterShield by tak Motorole mohlo přihrát spoustu zájemců.

Podle interního výzkumu firmy totiž sklo chránící displej někomu praskne každé dvě sekundy a celých 63 procent majitelů takto poškozených telefonů je na výměnu do servisního centra nikdy nepošlou (ve videu však Motorola uvádí 30 procent).

V rámci představení otestoval šéf Motoroly Rick Osterloh pevnost nového skla na jedné z teras mrakodrapu na newyorském Manhattanu přímo před zraky redaktora serveru USA Today Eda Baiga.

Osterloh telefon zvedl do výšky hlavy (přibližně 180 centimetrů) a z té jej upustil na podlahu. Výsledek byl stejný jako v komerčním videu: žádné škrábance, praskliny ani střepy. Není jisté, že by telefon se stejnou grácií přežil pád z deseti nebo dvaceti metrů, ale to už má k pádům při běžném používání hodně daleko.

Šéf Motoroly by nové sklo rád viděl i u dalších smartphonů a časem i u notebooků značky Lenovo, která je stoprocentním vlastníkem původně americké Motoroly.

Droid Turbo 2: odolnost, rychlost i výdrž baterie

Zcela nové a nebývale odolné sklo ShatterShield není jedinou vábničkou nového modelu. Telefon je výborně vybavený a soupis parametrů nepostrádá nic podstatného. Výrobce navíc představil i model Maxx 2 s kapku horší výbavou v čele s 5,5" Full HD displejem (1 080 x 1 920 pixelů), avšak již bez skla ShatterShield (parametry obou novinek najdete v tabulce níže).

Základem Droidu je čipová sada Snapdragon 810 se 3 GB operační paměti a grafickou jednotkou Adreno 430. Úložiště má kapacitu 32, nebo 64 GB, společným jmenovatelem je rozšiřující paměťový slot, jenž může aktuálně přinést až 200 GB navíc.

Uvedená sestava zajistí rychlé reakce systému Android 5.1.1 Lollipop, třebaže se bude muset poprat s mnoha pixely. 5,4palcový displej má totiž QHD rozlišení (1 440 × 2 560 bodů) a vysokou jemnost 544 PPI.

Displej je typu P-OLED, tento typ používá LG u své řady G Flex s ohebnými displeji. Na rozdíl od běžného displeje nemá P-OLED podklad skleněný, využívá totiž plastový substrát. Ten spolu s ostatními vrstvami displeje, kterých je celkem pět, zajišťuje velkou pevnost a odolnost vůči nárazům.

Smartphone splňuje podmínky stupně krytí IP52, je tedy částečně prachotěsný a náhodné polití tekutinou by mu nemělo ublížit.

Droid Turbo 2 a Maxx 2 (technické parametry) Droid Turbo 2 Droid Maxx 2 Rozměry [mm] 78 × 149,8 × 7,6 - 9,2 75 × 148 × 8,9 - 10,9 Hmotnost [g] 169 169 Platforma Google Android 5.1.Lollipop Google Android 5.1.Lollipop Čipová sada, procesor, GPU Qualcomm Snapdragon 810(4 × ARM Cortex-A57 2,0 GHz, 4 × Cortex-A53 1,5 GHz, Adreno 430) Qualcomm Snapdragon 617 (8 × ARM Cortex-A53 1,5 GHz, Adreno 405) RAM 3 GB 2 GB FlashROM 32/64 GB 16 GB microSD slot ano ano Sítě/data GSM/HSPA/LTE/CDMA GSM/HSPA/LTE/CDMA Displej - technologie P-OLED LCD Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 5,4" (137 mm) / 1 440 × 2 560 bodů (QHD), 544 PPI 5,5" (139 mm) / 1 080 × 1 920 bodů (FHD), 400 PPI Satelitní navigace ano ano Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, hot spot, DLNA, wi-fi direct 802.11 a/b/g/n, hot spot, DLNA, wi-fi direct NFC ano ano Bluetooth 4.1 LE 4.0 LE Hlavní fotoaparát 21.0 MPix, duální LED blesk, světelnost f/2,0, 4× digitální zoom, HDR, panorama, 2 160p a 1 080p videa při 30 snímcích/s. zpomalená videa 21.0 MPix, duální LED blesk, světelnost f/2,0, 4× digitální zoom, HDR, panorama, 1 080p videa při 30 snímcích/s. zpomalená videa Sekundární fotoaparát 5.0 MPix, f/2,0, velikost buňky 1,4 mikronu, blesk 5.0 MPix, f/2,0, velikost buňky 1,4 mikronu, blesk FM rádio ? ? Další přednosti nerozbitné sklo ShatterShield přes displej, částečná odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP52, stereoreproduktory, pětice mikrofonů s aktivní filtrací okolního hluku při telefonování, senzor přiblížení, světelný senzor, infraport, gyroskop, 3.5 mm audio jack přes displej sklo Corning Gorilla Glass 3, částečná odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP52, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack Baterie (výdrž) 3 760 mAh, rychlé dobíjení TurboPower, podpora bezdrátového dobíjení 3 630 mAh

Ačkoli Verizon nepatří mezi nejrychlejší, co se týče vypouštění systémových aktualizací, přislib včasného updatu Androidu na novou šestkovou verzi Marshmallow během představení modelu Droid Turbo 2 padl. Hlavní fotoaparát novinky Motoroly má 21MPix snímač a zvládne i záznam 4K videí, přední je potom pětimegapixelový.

Motorola se chlubí i velkou výdrží novinky, kterou má zajistit 3 760mAh akumulátor. Pravda, do rekordní hodnoty to má daleko, připomeňme kupříkladu 5 000mAh maratonce od čínské společnosti Gionee (více zde). Mezi špičkovými telefony je však kapacita článku značně nadprůměrná. Výrobce slibuje výdrž 48 hodin, rychlé dobíjení TurboPower pak během pouhých 15 minut nabíjení zajistí 13 hodin dalšího používání. Telefon podporuje i bezdrátové nabíjení, avšak bezdrátovou nabíječku si bude nutné přikoupit, nebude totiž součástí základního balení.

Motorola Droid Turbo 2 je v prodeji od 29. října exkluzivně u Verizonu ve Spojených státech za nedotovanou cenu 624 dolarů (zhruba 15 500 korun bez DPH). Zájemci si navíc přes aplikaci Moto Maker vytvořit mohou za příplatek vytvořit barevný kryt podle svých představ. Tuto ojedinělou možnost Motorola poprvé nabídla s modelem Moto X. Verizonu není cizí ani splátkový prodej, 32GB verze vyjde zákazníka na 26 dolarů (zhruba 640 korun) měsíčně, 64GB pak na 30 dolarů (zhruba 740 korun).