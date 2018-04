Telefon křížený s herní mašinkou. Test unikátního Sony Ericssonu Play

Sony Ericsson Xperia Play je na první pohled obyčejný android s čtyřpalcovým displejem a gigahertzovým procesorem. Jenže to, co zprvu vypadá jako vysouvací HW klávesnice, je sada herních tlačítek, které z telefonu dělají unikát. Přestože se jejich konstrukce nepovedla úplně na výbornou, a to především co se týká bočních tlačítek L a R, pro mobilní hráče nic lepšího neexistuje. Tedy pokud nechtějí kupovat PSP Go či jinou přenosnou herní konzoli.

Na slušné úrovni se podařilo udržet výdrž baterie. Při hraní s maximálním podsvícením telefon vydrží při životě zhruba pět až šest hodin. Velmi jemný je i displej a chválu zasluhuje procesor, který bez problému utáhne prakticky veškeré současné hry. Příliš velkou rezervu však nemá, a po nástupu dvoujádrových přístrojů by již v příštích měsících nemusel stíhat.

Plusy a mínusy Proč koupit? herní klávesnice

Android 2.3 Gingerbread

výkonný procesor

kvalitní fotoaparát

emulátor her z PlayStation

Proč nekoupit? větší rozměry a hmotnost

málo exkluzivních her

horší boční tlačítka

neodpočítává ihned napsané znaky Kdy? V prodeji Za kolik? 10 589 Kč



Velmi důležitá je kolonka exkluzivních her určených přímo pro model Play. Těch naneštěstí příliš není a většinu titulů si zahrajete na běžných telefonech s Androidem. Některé hry navíc nelze v našem regionu získat.

Za zhruba jedenáct tisíc korun tak získáte trochu přerostlý telefon s duší hráče, což ale v konečném důsledku zřejmě ocení pouze malé procento uživatelů.

Vzhled a konstrukce – dvojče PSP Go

Model Play se svým designem nejvíce podobá přenosným konzolím PSP, nejvíce pak modelu PSP Go, který má podobnou konstrukci. Kromě černé barvy je k dispozici ještě v bílém provedení. Na velmi lesklých plastech zůstávají neustále nepěkné otisky prstů. Po stránce kvality zpracování krytu a přesnosti slícování si model Play odnáší jedničku.

Konektory pro připojení microUSB a 3,5mm jacku jsou umístěny na levé boční straně, aby bylo možné přístroj držet v obou rukách a nic při hraní nepřekáželo. Zlepšení by si zasloužilo horní vypínací tlačítko, které je příliš zapuštěno do těla přístroje a nelze ho vždy pohodlně a přesně stisknout.

Xperia Play není žádný střízlík a kvůli vysouvací herní klávesnici váží 175 gramů, což se vyrovná takovým modelům jako HTC Desire Z. Nepatrně přibral v pase, rozměry jsou 119 × 62 × 16 mm. Spokojeni jsme s mechanismem vysouvání herní klávesnice, stačí ji odtlačit zhruba do poloviny. O zbytek práce se postará pružina, která je ideálně tuhá.

Operační systém a ovládání

Do telefonu se podařilo dostat Android ve verzi 2.3.2, na nějž postupně přecházejí všichni výrobci. Sony Ericsson si opět neodpustil přeměnu uživatelského prostředí a překryl standardní černé obrazovky systému. Pohotovostní obrazovku tvoří několik ploch, na které můžete umisťovat widgety či aplikace.

Prostředí se ale nepodařilo příliš dobře optimalizovat. Po delší nečinnosti je přechod mezi plochami trhaný. Po chvíli je však vše opět načteno do paměti a model Play se znovu řadí mezi nejrychlejší telefony na trhu. Při pohledu na technické parametry (1GHz Scorpion s grafickým čipem Adreno a 512MB RAM) na to má plné právo.

Herní klávesnici tvoří čtveřice směrových kláves pro pohyb a čtyři tradiční tlačítka (trojúhelník, čtvereček, kolečko a křížek) známá z konzole PlayStation. Slouží k provádění akcí jako je útok či obrana. Dále se na herní klávesnici nachází dvojice dotykových ploch, které jsou náhradou za klasické analogové páčky. Zastávají funkci pro pohyb postavy a otáčení kamery. Hodí se třeba pro střílečky z pohledu první osoby.

Dvojice dotykových ploch však není příliš přesná a rozhodně se nevyrovná zmiňovaným analogovým páčkám, které jsou u tradičních ovladačů či u přenosné konzole PSP Go. Zjednodušeně řečeno, nemusíte při hraní tančit s prsty po dotykovém displeji a místo toho využijete právě dotykové plochy.

Boční tlačítka L a R se naklánějí na různé strany a jejich mačkání není příliš jisté. Pod displejem se ještě nachází tradiční čtveřice ovládacích prvků známá prakticky z každého android telefonu.

Displej a výdrž baterie – slušný výsledek

Vzhledem k úhlopříčce 4 palce a relativně vysokému rozlišení 854 × 480 pixelů se můžete těšit na velmi jemné rozlišení. O něco horší je to s čitelností na přímém slunečním světle, která je kvůli použití tradičního TFT LCD displeje průměrná. Očekávali bychom, že do takto nadupaného telefonu Sony Ericsson zajistí lepší displej.

Příjemně nás překvapila výdrž baterie, která se dokonce lehce přehoupla přes dva dny. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných zprávách a dvou hodinách poslechu hudby. Pokud jsme s telefonem pouze hráli hry, baterie se odporoučela zhruba za pět až šest hodin.

Telefonní seznam a zprávy - zbytečná chyba

Po stránce možností synchronizace model Play nijak nevyčnívá z řady ostatních telefonů s Androidem. Kontakty lze získávat ze služeb jako je Gmail, Exchange či Facebook. Položky lze rovněž zálohovat na paměťovou kartu. Jako agregátor zpráv z Facebooku či Twitteru je v základu použit program Timescape.

Sony Ericsson vytvořil vlastní vzhled pro aplikaci kontaktů, kalendář i zprávy. Do aplikace však zanesl jednu z nepříjemných vlastností, a to odpočítávání zbývajících znaků až těsně před koncem zprávy. Na klávesnici se píše velmi dobře a odezva displeje je výborná. Je zde i QWERTY varianta.

Model Play se neztratí ani po stránce organizačních funkcí a kromě běžných aplikací se do telefonu vešel kancelářský balík Office Suite. Internetový prohlížeč je rychlý a podporuje multidotyková gesta. Součástí je také GPS přijímač, nalezení pozice je otázkou několika desítek vteřin.

Hry – alfa a omega

Ať už na trh přichází nová stolní či mobilní konzole (v našem případě mobilní telefon křížený s mobilní konzolí), musí si zajistit dostatečný počet kvalitních titulů, a to nejlépe exkluzivních, které si na konkurenčních zařízeních nezahrajete.

V tomto ohledu Sony Ericsson trochu podcenil situaci, spoustu z nabízených her si zahrajete na ostatních telefonech s Androidem. Několik exkluzivních her z produkce Gameloft je navíc omezeno pouze časově. Jedinou výhodou zůstává pouze pohodlnější ovládání.

V zařízení je předinstalovaných několik titulů od fotbalu (FIFA 2010) přes bojovku (Bruce Lee) až po oblíbené The Sims. Další hry můžete nakupovat klasicky přes Market nebo speciální obchod Sony Ericsson, a to za zhruba sto korun. Pokud zapátráte v menu, naleznete nenápadnou aplikaci, která emuluje hry z prvního PlayStation (hraje se v rozlišení 4:3). Jedinou obsaženou hrou je Crash Bandicoot, další hry musíte zaplatit. Příliš nepotěší regionální omezení, kdy si některé tituly u nás zkrátka nezahrajeme.

Hudba a fotoaparát – zklamání i překvapení

Model Play má vlastní MP3 přehrávač, který obsahuje i ekvalizér. Přístroj disponuje dvojicí stereo reproduktorů a zvuk je celkem kvalitní i bez připojených sluchátek. Bohužel už se nenašlo místo na FM rádio. Problémy jsme řešili rovněž při připojování telefonu v režimu USB Mass Storage. V základním balení naleznete 8GB paměťovou kartu.

Příjemně překvapil 5Mpix fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Výsledné snímky jsou dostatečně ostré a nepostrádají barevnou věrnost. Občas se sice nepovede úplně přesná kompenzace expozice, ale to bychom byli možná až příliš přísní. Video lze nahrávat pouze v rozlišení 480p, ačkoliv konkurenční telefony bez problému zvládají daleko vyšší rozlišení.

Konkurence – osamocený bojovník

Sony Ericsson Xperia Play nemá v současné době žádného přímého konkurenta. Má plno kladů, ale občas i zbytečných chyb. Je tak trochu osamoceným bojovníkem, který se snaží znovu oživit hraní na mobilním telefonu jako jednu z jeho primárních funkcí. Okolnosti mu však příliš nehrají do karet a jeho výchozí pozice je velmi těžká.

LG Optimus 2X Smartphone LG Optimus One 2x s dvoujádrovým procesorem je dokonalým multimediálním společníkem, což dokazuje čtyřpalcový WVGA displej nebo osmimegapixelový vestavěný fotoaparát. Cena: 12 500 Kč

Google Nexus S Komunikátor Google Nexus S je mírně vylepšenou verzí populárního Galaxy S. Nabízí unikátní prohnutý displej. Jako první telefon přinesl na trh operační systém Android ve verzi 2.3 Gingerbread. Systém je v čisté podobě bez jakýchkoli grafických nadstaveb. Cena: 11 000 Kč