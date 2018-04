Telefon, internet a televize najednou? Je to tady!

Společnost Mattes AD nabízí takzvanou službu Triple Play zatím jen ve Frýdku-Místku a ve Frýdlantu nad Ostravicí. Připravena je však expanze do dalších šesti českých měst. Všechny tři služby jsou nabízeny prostřednictvím pevné optické přípojky k internetu o rychlosti deset Mbit/s a cena připojení je 1188 korun.

Konkurence táhne a tlačí na společnosti nabízet co nejlepší a nejširší okruh služeb. Pro zákazníky by pak soutěžení a soupeření firem mělo znamenat pouze přínos. Podobnou službu „tři v jednom“ zatím v Česku nikdo jiný nenabízí. Asi nejblíže k ní mají provozovatelé kabelové televize, kteří nabízejí TV vysílání a rychlý internet. Společnost Karneval oznámila, že připravuje pro zákazníky levné telefonování přes internet, podobně se vyjádřila i konkurenční UPC. V současné době si zákazník může pomocí Triple Play stáhnout televizní vysílání ve formátu MPEG-2 a programy jsou Óčko, ČT24 anebo Galaxii Sport.

Evropská unie zaostává

Hlavní důvod proč Evropská unie začala zaostávat v informačních technologiích za USA a dalšími konkurenty, je nedostatečná pružnost ekonomiky, a to zejména pružnost na trhu práce.

Vyplývá to z nejnovější studie, kterou vypracovala pro britské ministerstvo obchodu společnost Indepen. Podle autorů analýzy je jisté, že pokud se nezmění archaické pracovní zákonodárství, dostane se EU podle jeho slov během generace na úroveň druhého nebo třetího světa. Problém jsou ale také investice do vývoje a výzkumu v informačních technologiích. Vlády USA a EU na něj vydávají sice stejný podíl hrubého domácího produktu, ale liší se podíl, který vyčleňuje soukromý sektor. A rozdíly tak vzrůstají.

V bezhlavém závodě předhánění USA se Evropská unie stále drží v uctivé vzdálenosti za Amerikou. A bohužel i co se týká informačních technologií. Přitom sektor IT představuje zhruba pět procent hrubého domácího produktu unie. Odpovídá ale za čtvrtinu růstu a za 40 procent růstu produktivity.

Jenže pracovní trhy jsou v Evropské unii velmi rigidní – převážně se vstupem nové desítky zemí do unie, se situace ještě o něco zhoršila. Příkladem, bohužel tím horším, je i Česká republika. Trh práce patří k těm nejstrnulejším – lidé nejsou ochotni se za prací stěhovat, což ale není jen jejich vina. Celý systém by měl být nastaven naprosto jinak, aby se situace mohla změnit. A začít by vláda musela už u bytové politiky.

eBay touží po Skype

Na trhu internetového obchodu a telefonování se pravděpodobně schyluje k velkým změnám. sPodle ekonomického listu The Wall Street Journal se americká společnost eBay chystá převzít firmy Skype Technologies, která poskytuje volání přes internet. Podle posledních informací je eBay ochotný zaplatit za Skype od dvou do tří miliard dolarů. Ani jedna společnost však nechtěla informace komentovat.

eBay zprostředkovává nákup nebo prodej zboží, většinou je však nazývána jako aukční síň. Jenže hlavní aktivity firmy se nerozvíjejí tak rychle jako v počátcích a podnik se proto zaměřuje na expanzi jinde. Za rok a půl eBay uzavřel několik akvizic a rozšířil záběr služeb. Snahou je nákupy na internetu zjednodušit. Skype by do společného podniku mohl přinést další impuls. Používá speciální software, který lidem na celém světě umožňuje zdarma telefonovat prostřednictvím sítě internet.

Haló, tady Bill Gates

Novým konkurentem světových telekomunikačních firem se stane softwarový gigant Microsoft. Podle informací HN minulý týden společnost miliardáře Billa Gatese pohltila sanfranciskou telekomunikační firmu Teleo a díky její technologii nabídne volání z počítače na běžnou telefonní linku. Když Microsoft rozjede projekt naplno, mohl by každý, kdo má moderní počítač a připojení k internetu, volat kamkoliv na světě za pár centů. Produkty firmy Teleo chce Microsoft začlenit do komunikačního systému MSN Messenger, který je součástí všech moderních verzí operačního systému Windows.

Podobnou službu, na jakou se chystá Microsoft využívá i výše zmíněný Skype. Za tok si její servis objednalo více než dva miliony lidí a stala se tak nejrychleji rostoucím telekomunikačním operátorem světa. Nedávno udělaly podobný krok – koupi komunikačního partnera - také internetové portály Yahoo! AOL a Google. A Microsoft nechce samozřejmě zůstat pozadu. Je nutné udržovat a zvyšovat zisky…aby mohl Bill více přispívat na charitu.

Miliarda od Ericssonu v Číně

Švédský výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson hodlá v příštích pěti letech investovat v Číně zhruba miliardu dolarů. Vedení společnosti si slibuje, že Čína bude do dvou let největším telekomunikačním trhem na světě a předstihne i USA. Ericsson patří k největším výrobcům sítí pro mobilní telefony a v Číně hledá další možnosti expanze. Vedle výrobních linek chce investovat do výzkumu, vývoje a služeb.

Čínský trh představuje obrovské lákadlo pro všechny výrobce bezdrátových technologií. Vedle Ericssonu i Nokia, Motorola a Siemens. Zájem a potenciál čínských obyvatel je v podstatě bezmezný. Už nyní je tam asi 700 milionů lidí, kteří mají buď pevnou linku anebo mobilní telefon. Výrobci navíc doufají, že vláda „říše středu“ bude už příští rok udělovat licence na provozování bezdrátových služeb třetí generace. To by vedlo zřejmě k dalším velkým investicím do technologií.

Regulace je nutná

Hospodářská soutěž v elektronických komunikacích bude nadále podléhat regulaci. Vyplývá to z novely zákona, kterou podepsal prezident. Soutěžitelé v elektronických komunikacích budou podléhat obecné kontrole antimonopolního úřadu, který bude mít jasně rozdělená pravidla s telekomunikačním úřadem. Tak by mezi oběma úřady neměl vzniknout spor.

Spory a rozdílné názory mezi poslanci a senátory skončil. Nejdříve poslanci regulaci z návrhu zákona odstranili, senátoři však byli proti tomu. Pak tedy na druhý pokus poslanci regulaci do návrhu vrátili, což kvitovala i ministryně informatiky Dana Bérová. Podle ní by se vynecháním úpravy znehodnotil význam podobných ustanovení a vznikaly by opět spory mezi kompetentními úřady. A tak když zákon prošel konečně oběma komorami parlamentu, mohl ho podepsat prezident.