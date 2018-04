Telefon HP bez klávesnice zachytila fotografie

Server PreCentral publikoval snímek nevalné kvality, na kterém je zachycen neznámý telefon s webOS. K fotografii zdroj nesdělil žádné další informace. Pravděpodobně půjde o nový dotykový smartphone se systémem od HP (původně od Palmu). V úvahu ale připadá i varianta, třebaže málo pravděpodobná, že jde o starší prototyp, který se nakonec nedočkal komerčního nasazení.

Pokud HP skutečně chystá přístroj takovéto konstrukce, šlo by o vůbec první webOS telefon bez hardwarové klávesnice. Ta v pevné (Pixi) nebo vysouvací podobě (Pre) smartphonům značky Palm (nyní HP) nikdy nechyběla.

Aby bylo psaní na čistě dotykovém telefonu alespoň zčásti tak pohodlné jako u klávesnicových modelů, měla by se citelně zvýšit úhlopříčka displeje. Chystané Pre3 nabídne 3,6" úhlopříčku, tajemný model má být ještě o něco větší. Diagonála zobrazovače by mohla atakovat hranici čtyř palců a nabídnout dnes běžné rozlišení 480 × 800 bodů. Kódové označení přístroje by dle serveru PreCentral mohlo být Stingray (rejnok).

Není to úplně poprvé, kdy se objevují spekulace o webOS telefonu bez klávesnice. První takové zprávy server publikoval již v říjnu loňského roku. Telefon tehdy označoval jménem Mansion.

Souběžně se v souvislosti s chystanými telefony HP objevila ještě jedna zajímavost: na fotografii byl zachycen Pre3 využívající služeb operátora Verizon. CDMA verze telefonu se tak možná na trhu objeví ještě dřív než GSM/UMTS varianta.