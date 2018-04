Vyzkoušeli jsme volání bez uší. Smartphone připlácnete třeba na čelo

Pozorně se podívejte na fotografie u tohoto článku. Pokud se vám na nich nezdá nic divného, podívejte se znovu. U telefonů Kyocera Dingo S a Torque totiž nad displejem chybí takřka povinná škvíra reproduktoru sluchátka. Zdánlivě se tak s nimi nedá telefonovat.

Jenže tak to není. Firma totiž na trh uvedla technologii, která umožňuje telefonovat vlastně kteroukoli částí povrchu těla telefonu. Mobil také stačí přiložit kamkoli k hlavě a telefonovat lze třeba i přes sluchátka.

Geniálně jednoduchý nápad (co se týče provedení, technické řešení bude složitější) jsme zkoušeli už loni na veletrhu CES v Las Vegas, tehdy měla Kyocera ještě jen prototypy. Letos se na výstavě MWC v Barceloně chlubí už rovnou dvěma kousky, které tuto příjemnou a užitečnou novinku přinášejí do praxe.

Dingo S je na první pohled smartphone s HD displejem jako mnoho jiných. Od konkurence se odlišuje právě absencí sluchátka. O vedení zvuku se starají vibrace čelní plochy telefonu. Tu pak stačí přiložit kamkoli k hlavě a doslova uvnitř ní se vám rozezní zvuk.

Je to hodně nezvyklý pocit, ale funguje to naprosto skvěle a telefonovat se takto dá i v jinak naprosto nevhodných podmínkách. Jelikož je zvuk veden vibracemi po kůstkách přímo do vnitřního ucha, nic jej neruší a i relativně tichý hovor snadno přehluší i okolní randál.

Tuto funkci zřejmě nejvíc ocení uživatelé modelu Torque s odolnou konstrukcí. Kromě vody, prachu a bláta by mu nemělo vadit ani hrubší zacházení. Dá se tedy předpokládat, že telefon bude používán třeba na stavbách a jiných podobně nehostinných místech, kde často bývá i hodně intenzivní hluk. Právě pro takové situace je telefonování bez sluchátka jako stvořené.

Kdy se dočkáme i jiných smartphonů s touto zajímavou novinkou, bohužel nevíme.