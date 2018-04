Telecomu už v Ostravě zbývá zprovoznit jen tisícovka nefunkčních linek

Telecomu zbývá připojit posledních 1000 z 18.0000 linek, které byly od konce října hluché po požáru ústředny v Ostravě-Mariánských Horách. ČTK to řekl Vlastimil Sršeň z tiskového oddělení Českého Telecomu. Podle něj budou poslední linky napojeny do dvou dnů. "Pokud nenastanou komplikace, měli bychom to stihnout ještě před slíbeným 15. listopadem," řekl.

Podle Sršně jde zatím jen o provizorní a dočasné řešení, které potrvá do doby, kdy Telecom vybuduje novou ústřednu. "Pro klienty to ale nic neznamená. Řádně jim fungují všechny služby. Nepostřehnou žádnou změnu a ani při připojení na novou ústřednu nebude jejich telefon nefunkční," vysvětlil. Dodal, že přesměrování nefunkčních linek na mobilní telefony nebo jiné fungující linky využilo celkem 1700 klientů. "Číslo se postupným připojováním snižuje. V současné době tuto bezplatnou službu využívá asi 250 klientů," řekl Sršeň s tím, že těmto klientům Telecom přesměrování automaticky ruší.

Telecom navíc zřídil hlásku, která obvolává už připojené domácnosti a nahraný hlas jim oznamuje, že jejich linka je

opět v provozu. "Volá několikrát za den. Pokud má klient záznamník, nechá mu tam vzkaz. Když se nedovolá, volání se opakuje znovu," vysvětlil pracovník společnosti s tím, že firmy, kterých je mnohem méně, obvolává dispečer.

Opětovné napojení nefunkčních telefonů zrychlilo vybudování náhradní ústředny, na níž Telecom začal linky přepojovat o uplynulém víkendu. Přibližný termín zprovoznění konkrétního telefonu i další informace o průběhu oprav vyhořelé ústředny se zákazníci mohou dozvědět na bezplatné lince 800 191 919, která je v provozu 24 hodin denně.

Požár ústřednu zničil poslední říjnový den. Škoda podle prvotních odhadů hasičů a policie dosahuje 50 milionů korun. Telecom škodu dosud nevyčíslil. Oheň s největší pravděpodobností vypukl po zkratu na silovém kabelu Severomoravské energetiky (SME). Napětí v kabelu poškodilo i kabel Českého Telecomu, který ležel příliš blízko, a následně vznikl požár i v ústředně. Představitelé SME to ale odmítají. Případ vyšetřuje policie.