Telecomu skončí monopol ve státní správě

Jednotlivé činnosti chce po skončení rámcové smlouvy v příštím roce zadat více firmám. O návrhu ministerstva informatiky má ve středu jednat vláda, řekla mluvčí ministerstva Klára Volná.

Telecom získal zakázku v řádu několika miliard korun bez výběrového řízení na podzim 2001 na pět let. Podle Volné není možné smlouvu prodloužit, protože nový zákon o zadávání veřejných zakázek institut rámcové smlouvy nezná. Podle ministerstva nákup služeb od dominantního operátora omezuje rozvoj konkurence a zpomaluje pokles cen. Právě úspora nákladů přitom byla jedním z hlavních důvodů, proč vláda smlouvu s Telecomem schválila.

Od podpisu rámcové smlouvy s Telecomem se zvýšila konkurence na trhu a ve všech oblastech, které smlouva obsahuje, existují další dodavatelé služeb. Jako důvod ukončení smlouvy ministerstvo uvádí i prodej Telecomu španělské Telefónice, a s tím spojené riziko závislosti státu na jedné privátní firmě.

Jen v loňském roce stát Telecomu v rámci projektu uhradil 1,9 miliardy korun, z toho 1,2 miliardy za datové a 681 milionů za hlasové služby. Ministerstvo počítá s tím, že soutěže na veřejnou zakázku na zajištění komunikační infrastruktury úřadů po ukončení smlouvy s Telecomem vypíše do konce letošního září. K novým dodavatelům by měly úřady přejít do října 2006, kdy vyprší dohoda s Telecomem.

Do poloviny srpna by se měly jednotlivé úřady rozhodnout, zda chtějí komunikační služby financovat samostatně nebo prostřednictvím ministerstva informatiky. Ministerstvo odhaduje, že na úhradu služeb pro ostatní úřady bude letos potřeba kolem 525 milionů korun. V příštím roce by to mělo být 840 milionů a o rok později 940 milionů korun.