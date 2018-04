Telecomu se zvýšily tržby za data

Pro Český Telecom jsou data jednou z nejdynamičtěji rostoucí oblastí příjmů. "Datové a internetové služby by se měly v budoucích letech stát jedním z hlavních příjmových pilířů společnosti a postupně tak vyrovnat pokles tržeb z tradičních fixních hlasových služeb. Předpokládáme, že k tomuto vyrovnání dojde přibližně do dvou let," uvedl Juraj Šedivý, výkonný ředitel pro finance a 1. místopředseda představenstva Telecomu.

Společnosti se podařilo zvýšit počet zákazníků využívající vysokorychlostní připojení o 575 % na 101 tisíc, oproti 15 tisícům na konci roku 2003. K dynamickému růstu dochází od května 2004, kdy byla představena služba Internet Expres. Podobně se vyvíjela také nabídka vysokorychlostního připojení prostřednictvím mobilních technologií. Službu mobilních dat přes CDMA Eurotel Data Expres si během prvních pěti měsíců (do konce roku 2004) aktivovalo téměř 30 tisíc zákazníků.

Služby Internet Expres jsou tak nyní dostupné v 988 oblastech. Potenciální pokrytí vysokorychlostním internetem je nyní téměř 3 000 000 linek, což představuje téměř 90 % zákazníků.

Internetový obsah

Telecom se zaměřil rovněž na poskytování internetového obsahu, který by dále podpořil poptávku vysokorychlostního připojení. Jako první operátor ve střední a východní Evropě v květnu 2004 spustil zábavní portál www.starzone.cz, jenž uživatelům internetu umožňuje legální stahování filmů a hudby ve vysoké kvalitě. Již od roku 2000 firma nabízí portál digitálních her www.gamezone.cz.