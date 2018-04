TelecomBox - hlasová schránka Telecomu po dva měsíce zdarma

Zdarma a od SPT Telecom - to zní divně. Tentokráte v tom není žádný velký háček pro zákazníka. Telecom ukončil pilotní projekt provozu TelecomBoxu - tedy záznamových schránek v pevné telefonní síti a začíná je radikálně prosazovat.

Zde vidíte, k čemu vede neexistující oficiální komunikace mezi SPT Telecom a Mobil serverem. Před několika měsíci jsme získali kompletní cenové a marketingové údaje ke službě TelecomBox - ty jsme také publikovali v domnění, že služba již běží. Neběžela vždy a všude, ne každé pracoviště Telecomu o ní vědělo. Nyní tedy naostro - TelecomBox je podle oficiálního vyjádření SPT Telecom v provozu a jeho služeb lze využívat.

TelecomBox je vlastně virtuální náhrada záznamníku telefonních hovorů - tak jak ji známe například od obou mobilních operátorů. Pokud se vám někdo nedovolá, nebo pokud máte obsazeno, je hovor přesměrován do schránky. Schránka poskytuje i několik pokročilých funkcí - například distribuci zpráv do jiných schránek, upozornění na zprávy na jiném čísle, dokonce telefonní seznamy a podmíněná/nepodmíněná přesměrování (ta nejsou v základní nabídce a budou se doplácet). To podstatné: hlasovou schránku si můžete nechat aktivovat jen tehdy, máte-li digitální linku, tj. pokud vaše telefonní číslo má včetně předvolby s nulou deset číslic - jde o cca. 60 procent linek. To ještě podstatnější: aktivace a provoz schránky je zdarma a pro první dva měsíce neplatíte ani žádné další poplatky spojené především s výběrem schránky. Poplatky platí volající strana stejné, jako by se dovolala k vám.

Obsluha TelecomBoxu je možná při znalosti hesla z libovolného telefonního aparátu.

Parametry schránky TelecomBox:

maximální délka osobního pozdravu - 1 minuta

maximální délka uložené zprávy - 1,5 minuty

maximální počet zpráv - 30 zpráv

doba uložení zpráv: nové po dobu 15 dní, uložené po dobu 10 dní. Poplatky za provoz po uplynutí zkušebních dvou měsíců:

instalace - zdarma

měsíční poplatky - zdarma

volání se schránkou (výběr, změny nastavení) 7-19 hodin všedního dne - 2,40 Kč za započaté dvě minuty