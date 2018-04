Telecom zvýšil tlak na internet

Když se řekne SPT Telecom, většina z nás si představí molocha, kterému notnou chvíli trvá, než se podrbe na vlastních zádech - molocha, spojeného především s monopolním postavením ve sféře klasických telefonů. Ne každý ví, že SPT Telecom má i svoji druhou stránku: internetové služby známé především pod jménem produktu Internet On Line.

Dlužno říci, že Internet on Line je protikladem ke všemu, co nám zatím SPT Telecom ukázal a je vidět, že celý IOL (zvolme tento pracovní název) je přeci jen něco jiného, než samotný SPT Telecom. Poměrně pružně reagující, ochotně vycházející vstříc požadavkům zákazníků, nasazující kvalitní technologie a především s lidmi, které rozumějí tomu, co dělají.

SPT Telecom má v současné době snad nejvíce přípojných bodů - toto pondělí jich bylo přesně 80, CesNet jich má (neklame-li mne paměť: Michal Krsek mne jistě rychle opraví...) kolem sedmdesátky. Vloni touto dobou se o Internet on Line nedalo říci nic podobného...

Že Telecom bude stupňovat svůj tlak na internet, jsme upozorňovali již před více než rokem, tehdy to také vypadalo, že se Telecom vrhne do dumpingových bundle balíků - vemte si ISDN, my vám k tomu za lacino dáme techniku a připojení. Nakonec se tak nestalo - ISDN stále není tím hitem a není ničím, co by se dalo reálně používat, pokud opravdu potřebujete být trvale připojeni k internetu. Zato pokud potřebujete sem-tam zasurfovat, je již ISDN zajímavá alternativa i pro menší firmy.

Po více než roce je třeba konstatovat, že tažení Telecomu vůči českému internetu bylo úspěšné. SPT Telecom je členem NIXu (ačkoliv nepeeruje, ale prý je to na spadnutí), to je snad poslední úřední třešinka na dortě.

V poslední době se IOL profiloval ve výrazné reklamní kampani - billboardy, inzerce a reklamní proužky po internetu, to všechno lákalo. Zejména na internetu spustil Telecom lavinu: po něm začal inzerovat VOL a CesNet. Zde se ukázalo, že SPT Telecom měl v jednom navrch - jeho snadno identifikovatelné reklamní proužky ladily s korporativním designem a nedaly se přehlédnout, oproti tomu proužky VOL byly sice sloganově nápaditější, ale bez výrazného jednotícího prvku. Nejhůře na tom byl z hlediska proužků CesNet - černý reklamní pruh nejenom donutil jen velmi málo lidí si kliknout, ale především v lidech nevzbudil žádnou asociaci na společnost CesNet, což je škoda. Možná je příliš brzo podívat se, jak celé červnové reklamní šílení za hromadu peněz dopadlo, ale přesto bych se o to rád pokusil, neb mne výsledky osobně velmi překvapily a staly se hlavním motem, proč napsat tento článek.

Trochu ze široka: připojení do Internet on Line můžete realizovat tak, že si zakoupíte registrační sadu s Cdčkem software. Registrační sada stojí 299 Kč a aby to nevypadalo jako nějaký instalační paušál, můžete být po 14 dní připojeni zdarma. Jinak platíte různé sumy - od 90 Kč za samotnou poštu, přes cca 200 Kč za surfování po večerech až po nějakách 560 Kč za libovolné připojení. V ceně 2MB schránka, 1MB web prostor - řekl bych, slušná nabídka. Výhoda: využívat můžete libovolný přípojný bod! Tzn. IOL není drahé, spíš bych řekl, že je cenově docela výhodné a na úrovni VOL a podobných klasických dialupářů. Do zahraničí máte celkem 4,5 MB linku ve třech směrech.

To hlavní: instalace připojení k IOL není žádný opruz. Koupíte Cdčko, v hotovosti zaplatíte. Nainstalujete prohlížeč z Cdčka a připojíte se na zdarma číslo Zelené linky, kde si vyplníte, jak chcete mít pojmenovaný email, hesla a mimo jiné i to, zda se má účtovat zároveň s telefonními poplatky. Jediný papír, který musíte vyplnit, je kratičká smlouva. A příjemná věc: když instalaci nerozumíte, zavoláte si na zdarma číslo a zeptáte se. Poradí vám - a poradí dobře. Tato zkušenost je osobní, zakoupili jsme připojení přes IOL za účelem některých testů a klopíme za něj patřičný peníz - takže jsme vyzkoušeli i servis.

A teď k meritu věci - předchozími řádky jsem se snažil naznačit, že nabídka IOL je opravdu solidní a konkurenceschopná. Že lidi osloví tolik, mne ale překvapilo. Zatímco ještě v květnu se připojení přes SPT Telecom pohybovalo hodně na konci naší statistiky, počátkem července se Internet on Line připojení dostali na čelní pozice. Sice stále vede bezkonkurenčně VOL, ale pokud spočtete připojení přes doménu iol.cz a telecom.cz, dostanete u lidí připojených přes Telecom druhý nejlepší výsledek, který je téměř polovinou provozu činěného z VOL a dvojnásobkem provozu dalšího v pořadí - CesNetu.

Zde je vidět výpis ze serveru Monitor - je přeci jen podstatně přehlednější, než výpisy z našich statistik, na které ovšem můžete také popatřit.

Připomínám, že výsledky se vztahují jen na dial-up-připojení, nejsou reflektovány pevné linky. Pro jistotu jsem si prošel statistiky několika dalších serverů a všude je situace zřejmá: připojení přes SPT Telecom výrazně narůstá. Logickou nutností pro všechny provozovatele obsahu tedy je otázka peeringu s Telecomem - přeci jen dostat se na Mobil server z Internet on Line vyžaduje dávku trpělivosti a to je propojení NetForce (náš IPS) do světa kapacitně na výši.

Nu, Telecom se do internetu vpravil velmi dobře.

